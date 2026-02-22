Chelsea rơi điểm phút cuối ở Ngoại hạng Anh

Kết cục cay đắng cho Chelsea, khi chủ nhà tưởng như thảnh thơi tiến gần chiến thắng nhờ bàn mở tỷ số sớm của Joao Pedro. Tấm thẻ đỏ trong hiệp hai của Wesley Fofana đã mở ra hy vọng cho Burnley - đội trước đó chỉ biết gồng mình chống đỡ.

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Fofana (xanh, số 29) trong trận gặp Burnley, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 21/2. Ảnh: Reuters

Các học trò Liam Rosenior cố gắng câu giờ, nhưng rồi lại để Zian Flemming đánh đầu ghi bàn trong thế không bị ai kèm từ quả phạt góc của James Ward-Prowse trong thời gian bù giờ. Thậm chí mọi thứ còn có thể tệ hơn cho Chelsea, khi Jacob Bruun Larsen cũng đánh đầu từ một tình huống phạt góc tương tự của Ward-Prowse, nhưng đưa bóng vọt xà.

Nguyên nhân của sự sa sút có thể đến từ việc các cầu thủ Chelsea được Rosenior cho nghỉ bốn ngày. Cole Palmer và một vài đồng đội đã tới Dubai nghỉ dưỡng và tắm nắng trong một tuần hiếm hoi không có trận đấu giữa tuần. Estevao thì vắng mặt vì chấn thương gân kheo gặp phải khi trở lại tập luyện.

Đội xếp áp chót Burnley đang đối mặt nguy cơ xuống hạng. HLV Scott Parker chọn phương án an toàn khi giữ nguyên đội hình đã thắng ngược Crystal Palace 10 ngày trước. Nhưng Burnley vẫn bị dẫn bàn chỉ sau ba phút, theo cách quá dễ dàng. Đường chuyền từ tuyến dưới của Moises Caicedo tìm đến Pedro Neto, và quả tạt của cầu thủ chạy cánh được Joao Pedro trượt người dứt điểm thành bàn.

Chelsea 1-1 Burnley Diễn biến chính trận Chelsea 1-1 Burnley.

Dù Chelsea khởi đầu sáng sủa, Rosenior vẫn tỏ ra không hài lòng, liên tục đi lại và vỗ tay theo phong cách của một HLV hiện đại. Chelsea của ông chơi tự do hơn nhiều so với lối đá máy móc, rập khuôn dưới thời Enzo Maresca. Palmer, được cho nghỉ ở trận gặp Hull vì vấn đề cơ bắp, thi đấu đầy hứng khởi ở đầu trận khi được trao quyền di chuyển tự do.

Cái giá của sự tự do trong từng cá nhân là thiếu kiểm soát. Từ giữa hiệp một, Burnley bắt đầu tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén khiến họ không thể tung đòn quyết định. Thay vào đó, cơ hội tốt nhất lại thuộc về Palmer sau sai lầm của Kyle Walker, nhưng Martin Dubravka đã cứu thua xuất sắc.

Walker bị thay ra ở giờ nghỉ. Sự điều chỉnh hàng thủ của Parker sớm phát huy tác dụng khi Bashir Humphreys, sản phẩm của học viện Cobham được kéo vào đá trung vệ, truy cản ngăn Palmer lập công. Humphreys sau đó còn có pha chặn bóng kịp thời, khiến Joao Pedro lỡ cơ hội.

Pedro (xanh) đệm bóng ghi bàn ở hiệp một trận gặp Burnley. Ảnh: Reuters

Chuyên gia sút phạt Ward-Prowse được tung vào sân với hy vọng tạo đột biến từ các tình huống cố định. Bàn thắng gần nhất từ đá phạt trực tiếp của anh là vào lưới Chelsea trong màu áo Southampton ba năm trước. Một lần nữa, anh chứng minh cái duyên với Chelsea khi góp công lớn trong bàn gỡ hòa.

Kế hoạch của Parker rất rõ ràng: thủ chặt cho đến cuối trận mới dâng cao tìm bàn gỡ. Chiến thuật ấy càng thuận lợi khi Fofana nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng quyết liệt với Ward-Prowse. Palmer, người có dấu hiệu tập tễnh, được rút ra nhường chỗ cho trung vệ Tosin Adarabioyo khi Rosenior gia cố hàng thủ để chống đỡ sức ép. Nhưng điều đó không mang lại hiệu quả.

Sau một loạt cơ hội, Burnley tìm được bàn gỡ hòa khi Chelsea hoàn toàn bất lực trước đường treo bóng của Ward-Prowse. "Sau bàn mở tỷ số, toàn đội quá hài lòng với việc giữ bóng thay vì tàn nhẫn hơn", HLV Rosenior nói về nguyên nhân đánh rơi chiến thắng. "Ở giải đấu này, nếu bạn không đủ tàn nhẫn và không phòng ngự tốt các tình huống cố định, bạn sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi đã 'đốt' đi hai điểm hôm nay".

Chelsea đang có 45 điểm, bằng với Man Utd. Họ sẽ mất vị trí thứ tư nếu Man Utd giành điểm trước Everton trong trận đấu muộn vòng 27. Burnley vẫn ngụp lặn ở vị trí thứ 19, kém nhóm an toàn tám điểm.

Vy Anh