8 bệnh viện TP HCM 'an toàn thấp' chống Covid-19

TP HCMSở Y tế kiểm tra 53 bệnh viện công lập và tư nhân, đánh giá 8 bệnh viện an toàn mức thấp về phòng chống Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đây là lần thứ hai trong năm kiểm tra đánh giá các bệnh viện trên địa bàn, dựa trên bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế ban hành. Tính đến ngày 14/9, có 9 bệnh viện kiểm tra lần thứ hai đã khắc phục một số tiêu chí không đạt trong lần đánh giá thứ nhất.

Hiện thành phố không còn bệnh viện nào trong nhóm không an toàn. 45 bệnh viện đạt mức an toàn. Tám bệnh viện an toàn mức thấp, gồm Tai Mũi Họng Sài Gòn, Quận 9, Chấn thương Chỉnh hình, STO Phương Đông, Quận Phú Nhuận, Ung bướu, Bệnh viện huyện Củ Chi và Trung tâm Y tế quận 10.

Ngày 8/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng khẳng định những bệnh viện qua hai lần đánh giá vẫn không đạt mức an toàn yêu cầu tạm ngưng hoạt động để khắc phục.

Trước đó, đợt đánh giá đầu tiên kết quả công bố ngày 28/8, Sở Y tế TP HCM kiểm tra 28 bệnh viện, có hai nơi không đạt an toàn là Bệnh viện Quận Gò Vấp và Bệnh viện STO Phương Đông.

Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện rà soát, duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là đảm bảo công tác sàng lọc bệnh nhân và xét nghiệm tầm soát nCoV.

Thư Anh