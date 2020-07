Chấm điểm bệnh viện về an toàn chống Covid-19

Bộ Y tế ban hành tiêu chí an toàn chống dịch trong bệnh viện, nhằm bảo vệ người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, phòng lây nhiễm.

Bộ có 37 tiêu chí như mức độ tuân thủ việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay trong bệnh viện, hệ thống biển báo sàng lọc, phân luồng, buồng khám sàng lọc... Mỗi tiểu mục được chấm đạt hoặc không đạt, điểm tối đa 150 điểm. Bộ Tiêu chí phân 3 loại bệnh viện gồm bệnh viện an toàn, bệnh viện an toàn ở mức thấp và bệnh viện không an toàn. Từ đó, bệnh viện có những điều chỉnh tốt hơn.

Theo phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh, trong cuộc chiến chống Covid-19, bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Đây cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện không chỉ đối phó với Covid-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh ho gà, bệnh bạch hầu, bệnh do não mô cầu... Vì vậy, các bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đối phó với Covid-19 trong giai đoạn trước mắt và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác về mặt lâu dài, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng. Kiểm soát người vào Bệnh viện Bạch Mai hồi tháng 4. Ảnh: Giang Huy. Bộ Tiêu chí được xây dựng và ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với dịch bệnh giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm. Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh.

Lê Nga