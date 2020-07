Bệnh viện xếp loại 'không an toàn' phải dừng hoạt động

Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các địa phương đánh giá độ an toàn phòng chống Covid-19 tại các bệnh viện, dừng hoạt động nếu xếp loại "không an toàn".

Yêu cầu được Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban chỉ đạo đưa ra ngày 27/7 trước bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt ở Đà Nẵng. Sau 99 ngày không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, từ ngày 23/7 đến nay đã ghi nhận 15 ca nhiễm mới, đều liên quan các bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế. Tất cả bệnh nhân đều chưa xác định được nguồn lây.

Trước mặt, các bệnh viện được xem là nơi nguy cơ cao lây nhiễm nCoV cộng đồng. Do đó Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo "Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp". Rà soát, phát hiện nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện, khẩn trương khắc phục.

Trong lần đánh giá này, bệnh viện xếp loại "không an toàn" có thể phải tạm dừng hoạt động. Lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về an toàn phòng chống Covid-19 tại đơn vị của mình.

Nhân viên y tế khử khuẩn môi trường tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng yêu cầu giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh rà soát biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trong đơn vị. Tất cả nhân viên y tế, người bệnh được lập danh sách để theo dõi, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ.

Bệnh viện tăng cường sàng lọc, xét nghiệm sớm nCoV đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi nhiễm, kể cả khi có tiền sử dịch tễ rõ ràng, nhằm phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly kịp thời.

Đến sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 431 ca Covid-19, trong đó 365 người đã khỏi.

Lê Nga