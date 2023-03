8 bài tập core hữu ích cho runner

Theo Runner's World, dành 10 phút mỗi ngày để tập core theo tổ hợp tám động tác sẽ giúp runner cải thiện sức mạnh, độ dẻo dai cho cơ bắp.

Bài tập được Runner's World gợi ý cho runner là tổ hợp, bao gồm các động tác gập cơ bụng (dead bug variation), nâng - chạm gót với tạ đơn (heel tab with dumbbell), plank đầu gối kết hợp sâu đo (inchworm inchworm to plank knee drive), nâng tạ đơn chéo với hai chân so le (split stance with reverse chop), leo ngúi ngược (reverse mountain climber), giữ thăng kết hợp nâng tạ đơn theo dáng chữ Y(single leg balance with Y hold), đạp xe ngược kết hợp nâng tạ đơn (dumbbell bicycle with press) và chạy nước rút trong thế nằm (sprinter sit-up).

Quang Dũng