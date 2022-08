05h10 Tổ y tế hỗ trợ VĐV căng cơ, chuột rút

Sau hai giờ đồng hồ chạy, nhiều vận động viên gặp các vấn đề căng cơ và chuột rút. Tổ y tế của giải nhanh chóng có mặt để hỗ trợ tại chỗ cho runner bằng các biện pháp xịt lạnh, xoa bóp tại chỗ để giúp họ trở lại đường đua một cách nhanh chóng, đảm bảo mục tiêu thành tích.

Công tác y tế là một trong những hạng mục được ban tổ chức VM Nha Trang đặc biệt chú trọng. Một hệ thống chăm sóc y tế được bố trí với mật độ dày đặc, gồm một trạm y tế chính, một trạm y tế trung tâm và 8 trạm dọc đường chạy. Mỗi trạm đều có các bác sĩ, điều dưỡng, y tá từ Bệnh viện Vinmec và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cùng tình nguyện viên là sinh viên ngành y túc trực liên tục, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Các chuyên gia y tế cho biết, runner gặp chuột rút, co thắt ở chân hoặc bắp chân, có thể là do mất nước, co duỗi kém, tiêu thụ không đủ carbohydrate hoặc đơn giản là tập quá sức, chạy quá sớm (chưa khởi động kỹ). Để tránh tình trạng này, runner cần cố gắng thở sâu và bù nước trong suốt quá trình chạy, đồng thời chạy chậm, vừa sức để tránh chuột rút quay trở lại.