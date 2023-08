700 cảnh sát đảm bảo trật tự cho VnExpress Marathon Nha Trang 2023

Chính quyền Khánh Hoà huy động khoảng 700 công an đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông cho 11.000 vận động viên dự giải VnExpress Marathon 2023.