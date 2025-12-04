7 thực phẩm giúp giảm mỡ nội tạng tự nhiên

Trà xanh, bơ, rau lá xanh, cá béo, dầu ô liu, sữa chua Hy Lạp và việt quất giúp giảm mỡ nội tạng tự nhiên, nên ăn thường xuyên.

Trong khi việc đi bộ và ăn kiêng có thể giúp bạn loại bỏ lớp mỡ bề mặt, thì mỡ nội tạng lại là một vấn đề khó giải quyết. Loại mỡ này được tích trữ sâu trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tuyến tụy và ruột. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường type 2 và các tình trạng mãn tính khác.

Bạn có thể bổ sung thật nhiều thực phẩm chức năng và tập luyện hết sức, nhưng cách tự nhiên nhất để đốt cháy loại mỡ này là thông qua việc ăn một số loại thực phẩm nhất định. Bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Harvard, Stanford và AIIMS, gần đây đã lên Instagram để chia sẻ về 7 loại thực phẩm nên ăn hằng ngày nếu muốn loại bỏ mỡ nội tạng, bao gồm:

Trà xanh

Theo bác sĩ, chất EGCG trong trà xanh giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo và nhắm vào mỡ nội tạng. Đối với những người không thích trà xanh, cà phê là một lựa chọn khác, ông gợi ý.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Functional Foods cho biết việc bổ sung trà xanh giàu catechin trong 12 tuần đã làm giảm đáng kể diện tích mỡ nội tạng ở những người có diện tích mỡ nội tạng cao.

Một chế độ ăn bao gồm một quả bơ mỗi ngày đã giúp giảm mỡ bụng nội tạng ở phụ nữ. Ảnh: Mai Cat

Quả bơ

Chất béo không bão hòa đơn và chất xơ hòa tan trong quả bơ giúp điều chỉnh insulin và cảm giác đói, từ đó giảm mỡ. Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois Urbana - Champaign, một chế độ ăn bao gồm một quả bơ mỗi ngày đã giúp giảm mỡ bụng nội tạng ở phụ nữ.

Rau lá xanh và rau họ cải

Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao trong rau lá xanh và rau họ cải giúp bạn no lâu hơn. Theo một nghiên cứu được công bố trên Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, việc tiêu thụ rau xanh có liên quan đến việc giảm tích tụ mỡ gan, giảm mỡ nội tạng và cải thiện độ nhạy insulin ở thanh thiếu niên gốc Latinh.

Cá béo

Các loại cá như cá hồi và cá mardines chứa omega-3 giúp cải thiện độ nhạy insulin và nhắm mục tiêu vào mỡ bụng sâu. Bác sĩ Sethi gợi ý rằng đối với người ăn chay hoặc thuần chay, quả óc chó và hạt lanh có thể là sự thay thế lý tưởng.

Một nghiên cứu được công bố trên Biochemistry and Cell Biology cho thấy các axit béo không bão hòa đa omega-3 có tác dụng có lợi đối với mỡ nội tạng của chuột béo phì.

Dầu ô liu nguyên chất

Chất béo không bão hòa đơn và polyphenol trong dầu ô liu giúp giảm mỡ nội tạng. Điều này được chứng minh qua một nghiên cứu được công bố trên Metabolites, cho thấy việc bổ sung dầu ô liu nguyên chất siêu sạch trong hai tháng đã dẫn đến việc giảm đáng kể chỉ số gan nhiễm mỡ, trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể (BMI) và nhiều yếu tố khác.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường có hàm lượng protein và men vi sinh (probiotics) cao, khiến nó trở thành một siêu thực phẩm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Nature Portfolio, tiêu thụ sữa chua có liên quan đến việc giảm chỉ số khối cơ thể, giảm trọng lượng cơ thể và giảm mỡ cơ thể.

Quả việt quất

Chất anthocyanin trong quả việt quất giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm mỡ bụng ngay cả khi không cần ăn kiêng nghiêm ngặt. Theo một nghiên cứu được công bố trên Metabolites, quả việt quất chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là anthocyanin cùng với các hợp chất phenolic khác. Các loại quả này được phát hiện là làm giảm hàm lượng chất béo ở gan trong các nghiên cứu trên động vật, có đặc tính chống viêm và ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa.

Mỹ Ý (Theo Times of India)