7 smartwatch nổi bật 2023

Coros Pace 3 (6,18 triệu đồng)

Pace 3 không thay đổi nhiều về thiết kế so với thế hệ trước ngoài việc thay đổi dây đeo từ 20 sang 22 mm, nút bấm to hơn. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ chỉ 30 gram do sử dụng vỏ nhựa. Máy vẫn trang bị màn hình MIP thay vì AMOLED kích thước 1,2 inch.

Cảm biến sức khoẻ thế hệ mới giúp đo nhịp tim, SpO2… chính xác hơn. Ngoài các chế độ luyện tập quen thuộc, máy có thêm các hoạt động mới như chạy địa hình, trượt tuyết… và bộ nhớ trong 4 GB để phát nhạc. Chip GPS băng tần kép cũng giúp định vị chính xác hơn. Coros cho biết Pace 3 có thể hoạt động liên tục 38 tiếng nếu bật GPS và 24 ngày sử dụng hàng ngày. Ảnh: Gear Junkie