7 quán cơm nhà Michelin khách nên thử ở Hà Nội dịp 2/9

Ngon Garden
Nhà hàng chuyên đồ Việt nằm trên diện tích gần 3.000 m2, phủ kín bóng cây đối diện hồ Thiền Quang và có hơn 200 món phục vụ khách.
Một trong những món ăn được yêu thích tại quán là cơm rang hải sản hoặc trứng cua, cơm mâm với các món ăn truyền thống như cá lóc kho tộ, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, tôm sú kho tộ hay gà rang gừng, nhằm gợi nhớ về các bữa cơm nhà hay cơm mẹ nấu.
Dịp 2/9 lần này, quán còn phục vụ thêm "Mâm cơm Tết Độc lập", gồm các món ăn được lấy cảm hứng từ các món Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dùng khi ở nhà bà Nguyễn Thị An ở Phú Thượng, trước khi chuyển đến số nhà 48 Hàng Ngang để viết Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Hoàng Giang
Địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng.
Quán Ăn Ngon
Quán Ăn Ngon là nhà hàng chuyên ẩm thực truyền thống ba miền ở Hà Nội với thực đơn hơn 220 món, ba lần vào danh sách Michelin gợi ý. Nhà hàng gồm hai tầng, nằm trên diện tích gần 1.000 m2, phục vụ tối đa 400 khách. Tệp khách nhà hàng hướng tới là người Việt, đến từ mọi miền đất nước. Ảnh: Hoàng Giang
Địa chỉ: phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam.
Xới Cơm
Quán là căn nhà tập thể kiểu cũ, được giữ gần như nguyên bản sau hàng chục năm. Bộ bát, đĩa ăn cơm được nhập từ các làng nghề thủ công. Thực đơn quán gồm những món quen thuộc trong mâm cơm miền Bắc như bò xào, tôm rang, su su xào, sườn xào chua ngọt. Đó cũng là mong muốn của chủ quán khi mở quán - thực khách có cảm giác ấm cúng, như một bữa cơm nhà. Ảnh: Tùng Lê
Địa chỉ: phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, vào danh sách Bid gourmand (quán ngon, giá cả phải chăng).
Cửa hàng mậu dịch số 37
Địa chỉ: Phố Trấn Vũ, phường Ba Đình, vào danh sách Bib Gourmand
Quán được thiết kế, lấy cảm hứng thời bao cấp, đưa thực khách quay trở về Hà Nội những năm 1980. Bên cạnh không gian xưa cũ, món ăn ở đây cũng mang hướng tương tự như cơm cháy, bánh đúc, cơm độn, các loại củ, dưa cà muối... được đựng trong những chiếc bát, đĩa sắt tráng men. Không gian quán hơi nhỏ, phù hợp để đi nhóm nhỏ. Ảnh: Đức Trung
Tầm Vị
Quán là căn nhà gỗ hai tầng với khoảng 20 bàn, cùng một lúc phục vụ chừng 100 thực khách. Từ tường, trần, sàn, cầu thang, bộ bàn ghế cũ, ống đũa tre đều tái hiện ngôi nhà cổ xưa. Đồ trang trí nhẹ nhàng, hài hòa với phong cách hoài cổ. Quán có khoảnh sân nhỏ nhiều cây xanh, thích hợp ngồi vào những ngày trời mát.
Tầm Vị mở cửa năm 2019, ý tưởng mở quán xuất phát từ mong muốn phục vụ bữa cơm truyền thống Việt cho những thành viên trong gia đình. Menu đầu tiên chỉ có 3 mâm cơm với khoảng 30 món ăn truyền thống như trứng rán, rau muống luộc. Ảnh: Giang Huy
Địa chỉ: phố Yên Thế, phường Ba Đình, nhà hàng nhận một sao Michelin.
A Ban Moutain Dew
Quán chuyên phục vụ các món ăn đến từ núi rừng Tây Bắc, chủ nhà hàng là người Lạng Sơn, mong muốn giới thiệu đến thực khách những đặc sản vùng cao nổi tiếng như các loại thịt nướng, xôi ngũ sắc.
Bên cạnh đó, thực khách cũng có thể thưởng thức các món ăn của người H'Mong như mèn mén, rượu ngô, lẩu ăn cùng thịt gia cầm, gia súc và các loại rau rừng. Ảnh: CN Traveller
Địa chỉ: Phố Trần Phú, phường Ba Đình, vào danh sách Michelin gợi ý.
1946 Cửa Bắc
Nhà hàng với không gian làng quê Bắc Bộ thời Đông Dương được Michelin gợi ý với món lẩu cua bỗng rượu và lẩu cháo chim bồ câu. Quán có hai tầng, tổng diện tích khoảng 150 m2, phục vụ khoảng 120 khách cùng lúc, mở cửa từ 10h30 đến 22h30 hằng ngày.
Ngoài lẩu cua, các món làm từ thịt bò, thịt lợn như lưỡi bò nướng ống tre (ảnh); các món theo phong cách đồng quê (cua đồng, ếch, lươn) và cơm canh truyền thống như canh cua mồng tơi, canh chua ngao, ba chỉ rang, gà rang gừng, cơm tấm là những món được gọi phổ biến tại nhà hàng mang phong cách Bắc Bộ. Ảnh: Quỳnh Mai
Địa chỉ: phố Cửa Bắc, phường Ba Đình, nằm trong danh sách Bib Gourmand.
Phương Anh (Theo Michelin Guide)