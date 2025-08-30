7 quán cơm nhà Michelin khách nên thử ở Hà Nội dịp 2/9

Ngon Garden

Nhà hàng chuyên đồ Việt nằm trên diện tích gần 3.000 m2, phủ kín bóng cây đối diện hồ Thiền Quang và có hơn 200 món phục vụ khách.

Một trong những món ăn được yêu thích tại quán là cơm rang hải sản hoặc trứng cua, cơm mâm với các món ăn truyền thống như cá lóc kho tộ, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, tôm sú kho tộ hay gà rang gừng, nhằm gợi nhớ về các bữa cơm nhà hay cơm mẹ nấu.

Dịp 2/9 lần này, quán còn phục vụ thêm "Mâm cơm Tết Độc lập", gồm các món ăn được lấy cảm hứng từ các món Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dùng khi ở nhà bà Nguyễn Thị An ở Phú Thượng, trước khi chuyển đến số nhà 48 Hàng Ngang để viết Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Hoàng Giang

Địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng.