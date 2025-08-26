'Mâm cơm Tết độc lập' dành cho khách đến Hà Nội dịp 2/9

Từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân nghỉ tại nhà cụ Nguyễn Thị An nằm trên đường An Dương Vương, Phú Thượng, Hà Nội trong ba ngày 23-25/8/1945, trước khi về số nhà 48 Hàng Ngang để viết Tuyên ngôn Độc lập, theo Bộ VHTT&DL.

Trong những ngày ở đây, chủ nhà đã làm cơm mời Chủ tịch Hồ Chí Minh với các món như canh khoai sọ, canh chuối, canh đỗ và cháo gà. Lấy cảm hứng từ các món ăn này và nhân dịp Quốc khánh, Ngon Garden, nhà hàng từng ba lần vào danh sách Michelin Selected (Michelin gợi ý) ở Hà Nội, cùng chuyên gia ẩm thực Vĩnh Quyên, sáng tạo ra "Mâm cơm Tết Độc lập" để phục vụ khách đến thủ đô.