'Mâm cơm Tết độc lập' dành cho khách đến Hà Nội dịp 2/9

Từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân nghỉ tại nhà cụ Nguyễn Thị An nằm trên đường An Dương Vương, Phú Thượng, Hà Nội trong ba ngày 23-25/8/1945, trước khi về số nhà 48 Hàng Ngang để viết Tuyên ngôn Độc lập, theo Bộ VHTT&DL.
Trong những ngày ở đây, chủ nhà đã làm cơm mời Chủ tịch Hồ Chí Minh với các món như canh khoai sọ, canh chuối, canh đỗ và cháo gà. Lấy cảm hứng từ các món ăn này và nhân dịp Quốc khánh, Ngon Garden, nhà hàng từng ba lần vào danh sách Michelin Selected (Michelin gợi ý) ở Hà Nội, cùng chuyên gia ẩm thực Vĩnh Quyên, sáng tạo ra "Mâm cơm Tết Độc lập" để phục vụ khách đến thủ đô.
Mâm cơm gồm 10 món: gỏi nhút Thanh Chương, mướp hương xào lòng gà, gà hấp lá chanh, chả cốm Hà Nội, xôi ngô Phú Thượng, bánh ít Huế, cà pháo dầm tương Nam Đàn, cá bông lau kho tộ, canh cua khoai sọ rau rút và tráng miệng chè sen long nhãn trái dừa.
Bà Phạm Thị Bích Hạnh, chủ nhà hàng, cho biết quán cũng biến tấu thêm các món đặc sản ba miền để tạo nên mâm cơm đoàn viên Bắc - Trung - Nam, giúp thực khách có thêm nhiều trải nghiệm.
"Chúng tôi muốn cùng thực khách gợi nhớ lại ký ức lịch sử qua những hương vị ẩm thực và gợi dậy tinh thần sum vầy của một bữa ăn gia đình", bà Hạnh nói.
Trên ảnh là canh cua rau rút khoai sọ và rau muống, cà pháo Nam Đàn, cá kho tộ ăn cùng cơm trắng, lần lượt đại diện cho món ăn đến từ ba miền.
Chả cốm Hà Nội, một đặc sản khác của thủ đô cũng xuất hiện trong mâm cơm.
Chả cốm có vỏ giòn bên ngoài, bên trong là các hạt cốm dẻo quyện cùng mọc xay nhuyễn. Món ăn có vị ngọt của thịt, ngậy của mỡ và dẻo, bùi của cốm tươi.
Ngoài chả cốm, du khách đến Hà Nội mùa thu còn được thưởng thức thêm món cốm tươi và xôi cốm, bánh cốm nhân đậu xanh. Cốm làng Vòng là nơi bán cốm ngon và nổi tiếng nhất.
Xôi ngô Phú Thượng là món ăn kế tiếp trong mâm cơm Độc lập, được biết đến như một "bảo chứng" của xôi ngon, dẻo. Phú Thượng nằm ở phía tây Hà Nội, nổi tiếng với nghề làm xôi truyền thống gồm nhiều loại như xôi chè, xéo, gấc, ngũ sắc.
Phú Thượng hiện có gần 600 hộ nấu xôi. Người dân trong làng đã tạo nên danh tiếng và đưa xôi đến bán tại hầu hết chợ truyền thống, cửa hàng ở Hà Nội cũng như phục vụ các dịp lễ, tiệc.
Tháng 2/2024, nghề xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia.
Thịt gà luộc chấm muối chanh cũng là món ăn không thể thiếu trong các mâm cỗ hay dịp đặc biệt của các gia đình Việt. Trong mâm cơm Tết Độc lập, thịt gà được lọc xương và xếp lên đĩa theo cách xếp gà truyền thống trong các mâm cỗ của tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên - các miếng thịt xếp sát nhau tạo hình như đĩa xôi trên đĩa tròn.
Mướp xào lòng gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt là miền Bắc.
Món gỏi nhút Thanh Chương là đặc sản tiếp theo "lên mâm" phục vụ thực khách.
Theo tư liệu lịch sử huyện Thanh Chương (cũ), hàng trăm năm trước, vào tháng 3 hay còn gọi là tháng giáp hạt, một số vùng quê xứ Nghệ chỉ có khoai lang với mít. Để cải thiện bữa ăn, nhiều gia đình hái quả mít non chẻ từng miếng luộc lên chấm chẩm chéo, ăn với cơm. Do mùa mít chỉ vài tháng, đề phòng quả già đi, một số người đã thái nhỏ mít, muối mặn ăn quanh năm, từ đó hình thành đặc sản nhút mít Thanh Chương.
Các loại bánh đặc sản của Huế như bánh ít nhân tôm thịt, bánh lá là đại diện của miền Trung xuất hiện tróng mâm cơm Tết Độc lập.
Cá bông lau kho tộ là đặc sản nổi tiếng của Tiền Giang (cũ), nay là tỉnh Đồng Tháp.
Nhà văn Phong Điệp cho biết bữa cơm có vị ngọt mát từ bát canh miền Bắc, vị chua dịu của gỏi miền Trung và nồi cá kho đậm đà của miền Tây. Thưởng thức bữa ăn đặc biệt này cũng là cách để thực khách trẻ hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa dân tộc.
Món tráng miệng là chè sen long nhãn trái dừa và nước cốt dừa - một trong những món bán chạy tại quán.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực Việt Nam, cũng đến quán để thưởng thức Mâm cơm Tết Độc lập. "Các món ăn có sự gần gũi, mang không khí gia đình gắn kết, giống như một bữa cơm nhà", bà Thu Anh nói.
Mâm cơm có giá 990.000 đồng, phục vụ 6 khách, bán tại Ngon Garden và Quán Ăn Ngon, một nhà hàng khác cũng ba lần vào danh sách Michelin Selected tại Hà Nội.
Ngoài mâm cơm Tết Độc lập, thực khách đến thủ đô cũng có thể thưởng thức các món ăn khác lấy cảm hứng từ dịp 2/9 như phở, bánh có trang trí hình cờ đỏ sao vàng tại nhiều hàng quán khác.
Phương Anh
Ảnh: Hạnh Phạm