7 quán cà phê ở Hà Nội được tạp chí ẩm thực Mỹ gợi ý

Ngày 8/4, tạp chí ẩm thực gần 50 năm tuổi Food & Wines của Mỹ công bố Hà Nội xếp thứ hai trong danh sách 10 thành phố cà phê tốt nhất thế giới.

Để tìm ra những trải nghiệm ẩm thực và đồ uống tốt nhất dành cho du khách, tạp chí Food & Wine đã khảo sát hơn 400 đầu bếp, chuyên gia du lịch, nhà văn viết về ẩm thực và du lịch, cùng các chuyên gia rượu vang trên toàn cầu về những trải nghiệm của họ. Sau đó, họ chuyển kết quả cho Hội đồng Cố vấn Toàn cầu để xếp hạng các ứng cử viên hàng đầu trong mỗi hạng mục.

Bên cạnh vinh danh Hà Nội là Á quân của hạng mục "Thành phố cà phê tốt nhất thế giới", các chuyên gia của Food & Wine cũng đưa ra gợi ý 7 quán cà phê du khách nên thử tại đây.