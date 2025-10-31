7 nguyên nhân thường gặp gây suy thận

Lượng đường trong máu cao, tăng huyết áp kéo dài hay sử dụng một số loại thuốc không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

Suy thận hay bệnh thận giai đoạn cuối là tình trạng nghiêm trọng, trong đó thận mất khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu như lọc chất thải và duy trì cân bằng chất lỏng. Suy thận có thể cấp tính (khởi phát đột ngột) hoặc mạn tính (kéo dài), trong đó bệnh thận mạn tính (CKD) là dạng phổ biến hơn, với nhiều nguyên nhân gây ra.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính và suy thận. Tình trạng này thường được gọi là bệnh thận tiểu đường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối.

Tăng huyết áp

Huyết áp cao hay tăng huyết áp cũng có khả năng thúc đẩy bệnh thận mạn tính (CKD) và bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD). Tăng huyết áp làm tổn thương mạch máu, làm giảm lưu lượng máu đến mô thận, suy giảm chức năng của cơ quan này.

Viêm cầu thận

Viêm cầu thận là một nhóm bệnh thận đặc trưng bởi tình trạng viêm các tiểu cầu thận - các đơn vị lọc nhỏ trong thận. Tình trạng viêm này làm gián đoạn khả năng lọc chất thải, chất điện giải và dịch của thận, có thể tiến triển thành bệnh thận mạn tính và cuối cùng là suy thận nếu không được điều trị.

Bệnh thận đa nang

Bệnh thận đa nang có khả năng di truyền trong gia đình. Đây là một rối loạn trong đó các cụm nang chứa đầy dịch phát triển trong thận. Các nang này lớn dần theo thời gian, thay thế mô thận bình thường, có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng thận, cuối cùng dẫn đến bệnh thận mạn tính và suy thận.

Tắc nghẽn đường tiết niệu

Tắc nghẽn đường tiết niệu xảy ra khi dòng nước tiểu bị chặn tại hệ thống tiết niệu, bao gồm thận, niệu quản, bàng quang hoặc niệu đạo. Nếu không được điều trị, sự tắc nghẽn này có thể gây ứ nước thận (sưng thận), tổn thương mô thận và cuối cùng suy yếu chức năng của cơ quan này. Các nguyên nhân thường gặp làm tắc nghẽn đường tiết niệu như sỏi thận, phì đại tuyến tiền liệt, khối u, dị tật bẩm sinh, cục máu đông, mô sẹo.

Lạm dụng một số loại thuốc

Sử dụng thuốc không đúng cách hoặc trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận, từ đó tiến triển thành tổn thương thận cấp hoặc bệnh thận mạn tính và trường hợp nghiêm trọng là suy thận.

Tổn thương thận cấp

Tổn thương thận cấp là tình trạng suy giảm chức năng thận đột ngột, thường kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày. Tổn thương thận cấp tính (AKI) phát triển nhanh chóng và có thể hồi phục nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, các đợt nặng hoặc tái phát có thể tiến triển thành bệnh thận mạn tính, thậm chí suy thận giai đoạn cuối.

Ngoài các nguyên nhân chính bên trên, một số yếu tố nguy cơ khác có thể làm tăng khả năng mắc bệnh thận như tuổi cao vì chức năng thận suy giảm tự nhiên theo thời gian. Tiền sử gia đình mắc bệnh thận cũng làm tăng nguy cơ cùng với các tình trạng như béo phì, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch. Thói quen sinh hoạt như hút thuốc, uống quá nhiều rượu bia, chế độ ăn nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn tạo thêm áp lực lên thận.

Để phòng bệnh thận, mọi người cần duy trì lượng đường trong máu và huyết áp ở mức khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng, nhiều trái cây, rau củ, giữ đủ nước. Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn, tránh các chất độc hại cho thận và thường xuyên kiểm tra chức năng của cơ quan này, nhất là nhóm người nguy cơ cao.

Bảo Bảo (Theo Times of India)