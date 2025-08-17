5 việc cần làm để phòng bệnh thận

Duy trì cân nặng chuẩn, ăn thực phẩm theo mùa, đủ chất dinh dưỡng, ngủ đúng giờ, khám sức khỏe định kỳ góp phần bảo vệ thận.

Thận suy yếu gây ra những ảnh hưởng đến cơ thể. Bệnh thận mạn tính thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dưới đây là những cách giúp bảo vệ cơ quan này.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe hàng năm là điều cần thiết để phát hiện sớm bệnh thận, đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ cao do các yếu tố như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận. Xét nghiệm máu, nước tiểu định kỳ giúp phát hiện dấu hiệu suy thận trước khi triệu chứng xuất hiện.

Quản lý cân nặng

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý lối sống như tăng huyết áp cao, mất cân bằng nội tiết tố, bệnh thận. Thừa cân có thể gây áp lực lên thận, dẫn đến tổn thương cơ quan này theo thời gian. Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm rau lá xanh, trái cây, các loại hạt, thảo mộc... hỗ trợ thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố. Kết hợp ăn uống lành mạnh và tập thể dục như đi bộ, bơi lội hoặc đạp xe... để kiểm soát cân nặng.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc quan trọng cho quá trình phục hồi, hoạt động của thận, giảm viêm. Bởi viêm mạn tính góp phần gây ra bệnh thận. Ngược lại, mất ngủ khiến chức năng thận bị suy giảm. Giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến giải phóng các hormone cần thiết cho chức năng thận. Khi ngủ sâu, cơ thể điều chỉnh mức độ hormone như cortisol, hỗ trợ kiểm soát căng thẳng, tình trạng viêm.

Để ngủ ngon, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử vào ban đêm - yếu tố ảnh hưởng đến tế bào não, tâm trạng, tránh caffeine trước khi đi ngủ, ăn tối nhẹ nhàng.

Theo dõi triệu chứng

Chú ý đến bất kỳ dấu hiệu cảnh báo sớm như thay đổi tiểu tiện, sưng tấy hoặc mệt mỏi. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ biểu hiện nào trong số này thì nên đi khám sớm.

Ăn thực phẩm tốt cho thận

Chế độ dinh dưỡng tập trung vào thực phẩm nguyên chất, có nguồn gốc thực vật cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, không gây quá tải cho thận. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói chứa nhiều muối, chất béo chuyển hóa, đường tinh luyện, các chất phụ gia nhân tạo.

Khổ qua, lựu, rau mùi, rau lá xanh, chuối, khoai lang... giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất, chất chống oxy hóa hỗ trợ thanh lọc thận tự nhiên. Ăn thực phẩm tự nhiên, tươi ngon, theo mùa, giúp nuôi dưỡng cơ thể, ít chứa độc tố gây hại cho thận. Điều chỉnh lượng protein từ nguồn động vật vốn khó tiêu hóa, khó chịu cho dạ dày cũng tránh gây quá tải cho cơ quan này.

Dưa chuột, nước dừa, nước chanh ấm giúp duy trì cân bằng điện giải tự nhiên. Mỗi người cần tránh đồ uống có ga, đồ uống nhiều caffeine và đường, vì chúng góp phần tạo ra áp lực, rối loạn chức năng thận.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)

.