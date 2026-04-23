7 lợi ích sức khỏe của quả việt quất

Quả việt quất có kích thước nhỏ nhưng rất giàu dinh dưỡng, có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện trí nhớ, hỗ trợ phục hồi sau khi tập luyện.

Quả việt quất có vị ngọt và chua, hầu như không có hạt nên rất được ưa chuộng. Những quả mọng nhỏ này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Ít calo nhưng giàu dinh dưỡng

Quả việt quất nhỏ có màu xanh khi mới mọc, sau đó chuyển sang màu tím khi chín. Đây là một trong số những loại quả mọng giàu chất dinh dưỡng nhất. Khẩu phần một cốc (150 g) việt quất chứa 13% giá trị cơ thể hàng ngày (DV) của chất xơ, 14% DV vitamin C, 24% DV vitamin K. Việt quất có khoảng 85% nước, 84 calo cùng với 21,5 g carbohydrate.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Trong khi gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào và góp phần vào quá trình lão hóa và các bệnh như ung thư.

Quả việt quất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong số các loại trái cây và rau củ phổ biến. Các hợp chất chống oxy hóa chính trong quả việt quất thuộc họ polyphenol chống oxy hóa gọi là flavonoid. Một nhóm flavonoid cụ thể - anthocyanin, được cho là mang lại phần lớn các tác dụng có lợi cho sức khỏe của loại quả này.

Giảm tổn thương DNA, phòng lão hóa và ung thư

Tổn thương DNA do oxy hóa là một phần không thể tránh khỏi theo thời gian. Nó xảy ra trong mọi tế bào trong cơ thể mỗi ngày, là một phần nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển của các bệnh như ung thư.

Vì quả việt quất giàu chất chống oxy hóa nên ăn loại quả này thường xuyên có thể giúp trung hòa một số gốc tự do gây hại cho DNA.

Hỗ trợ hạ huyết áp

Quả việt quất có những lợi ích đáng kể đối với những người bị huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Thường xuyên ăn quả việt quất mỗi ngày trong một tháng có thể cải thiện đáng kể lưu lượng máu và sự giãn nở mạch máu.

Duy trì chức năng não và cải thiện trí nhớ

Căng thẳng oxy hóa có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não, ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng não. Ăn việt quất mỗi ngày có thể giúp duy trì chức năng não, cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi.

Phòng bệnh tiểu đường

Việt quất cung cấp lượng đường vừa phải so với các loại quả khác. Một cốc (150 g) chứa 14 g đường, tương đương với một quả cam. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong quả này có thể hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Anthocyanin có lợi cho độ nhạy insulin và quá trình chuyển hóa glucose. Việc cải thiện độ nhạy insulin giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và tiểu đường type 2. Các tác dụng này được ghi nhận ở cả việt quất tươi và việt quất sấy khô.

Giảm tổn thương cơ sau khi tập luyện cường độ cao

Tập luyện cường độ cao có thể dẫn đến đau nhức và mệt mỏi cơ bắp. Điều này một phần là do viêm nhiễm cục bộ, stress oxy hóa trong mô cơ. Bổ sung quả việt quất có thể làm giảm tổn thương xảy ra ở cấp độ phân tử, giảm đau nhức và một số chỉ số viêm nhiễm, hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Bảo Bảo (Theo Healthline)