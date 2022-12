7 loại quả của mùa đông tốt cho sức khỏe

Cam, bưởi, kiwi, hồng, lê, lựu và việt quất là những loại quả giàu vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống chọi bệnh tật.

Mùa đông là quãng thời gian nhiệt độ giảm xuống thấp, khí trời lạnh khiến nhiều người có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn so với các mùa khác. Tăng sức đề kháng bằng việc ăn uống điều độ, sử dụng các thực phẩm giúp phục hồi năng lượng và hệ thống miễn dịch là yếu tố rất quan trọng giúp con người giữ gìn sức khỏe trong mùa đông.

Dưới đây là 7 loại trái cây nên thưởng thức vào mùa lạnh:

Quả hồng

Loại quả này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng hiện được trồng ở một số nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, không khó để nhìn thấy loại quả này được bày bán trên các sạp hàng tại chợ, cửa hàng và được xem như là thức quà của mùa đông. Một quả hồng chỉ có khoảng 31 calo nhưng chứa tới 18% giá trị vitamin C hàng ngày, khiến nó trở thành siêu thực phẩm hàng đầu trong mùa đông.

Nếu ăn quả hồng chưa chín, bạn sẽ thấy có vị chát, đắng và khó chịu, nhưng khi chín, chúng có vị ngọt và gần giống như thạch.

Quả lê

Lê là loại quả phổ biến nhất được tìm thấy trong siêu thị. Lê rất tốt cho sức khỏe tim mạch và đường ruột của bạn. Một quả lê cỡ trung bình chứa 5,5 gram chất xơ, trong khi một người lớn chỉ cần 14 gram chất xơ cho mỗi 1.000 calo ăn vào hàng ngày.

Bưởi chứa nhiều nước và chất xơ. Ảnh: Freepik

Bưởi

Mùa bưởi sẽ rơi vào cuối mùa đông và các gia đình thường mua với số lượng lớn, cất trong nhà cho héo, ngọt nước.

Một quả bưởi cỡ trung bình chứa với 98% giá trị vitamin C và 79% vitamin A của một người lớn cần mỗi ngày. Mặc dù loại trái cây mùa đông này rất bổ dưỡng, nhưng hãy cẩn thận với tác dụng phụ của bưởi và nước ép của nó nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu.

Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc làm nước ép bưởi. Cùi bưởi có thể dùng làm chè, vỏ bưởi có thể để trong tủ lạnh khử mùi hôi khá tốt.

Quả cam

Cam mặc dù có quanh năm nhưng khi vào mùa đông, trái này mới đạt độ ngọt và ngon nhất.

Cam có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Ngoài ra, chất flavonoid hesperidin có trong cam có tác dụng hạ huyết áp và chống viêm. Một nghiên cứu của châu Âu vào tháng 7/2020, cho thấy uống hai cốc nước cam mỗi ngày trong 12 tuần sẽ làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp ở những người chớm bị cao huyết áp.

Quả kiwi

Loại trái cây nhỏ màu xanh lá cây này có vị ngọt và mọng nước, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, chất xơ và vitamin K.

Thực chất, kiwi chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Về trọng lượng, kiwi vàng có lượng vitamin C gấp 3 lần so với cam. Chỉ cần hai quả kiwi nhỏ đã cung cấp 287% giá trị vitamin C hàng ngày cho bạn.

Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy ăn 4 quả kiwi vàng mỗi ngày trong 4 tuần giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian nhiễm trùng đường hô hấp trên ở người lớn tuổi.

Lựu

Lưu là loại trái cây mùa đông phổ biến trong mùa đông. Sau khi bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, bạn sẽ tìm thấy vô số lớp màng đỏ mọng nước chứa đầy hương vị ngọt ngào và chất chống oxy hóa.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khả năng chống oxy hóa của nước ép lựu cao hơn rượu vang đỏ hoặc trà xanh, hai loại đồ uống được đánh giá cao về hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh.

Một nghiên cứu lâm sàng nhỏ cho thấy uống nước ép lựu cô đặc hàng ngày trong 8 tuần làm giảm đáng kể mức cholesterol ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và những người có mức mỡ máu cao.

Quả việt quất. Ảnh: Freepik

Nam việt quất

Loại quả này thường được thu hoạch trong những tháng mùa đông từ tháng 10 đến tháng 12, rất phù hợp cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Nam việt quất là loại quả mọng nổi tiếng với tác dụng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Một số nghiên cứu lâm sàng đã phát hiện uống nước ép từ loại quả này giúp giảm tần suất UTI ở phụ nữ trưởng thành.

Hãy ra chợ và chọn ngay những loại quả này để ăn dần và nhâm nhi trong mùa đông. Chúng rất tốt cho sức khỏe và có thể cải thiện chức năng của cơ thể hàng ngày.

Mạnh Hùng (Theo Eat this, not that)