7 điểm trong nước khách Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2024

Du lịch Hội An

Từ khóa "du lịch Hội An" xếp thứ 3 trong danh sách xu hướng tìm kiếm. Hội An luôn là điểm đến hàng đầu với du khách trong nước quốc tế nhờ vẻ đẹp cổ kính và giá trị văn hóa. Làng rau Trà Quế ở Hội An được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là "Làng Du lịch tốt nhất", trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam nhận danh hiệu này trong năm.

Năm 2024, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt hơn 4,4 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Trong ảnh, khách quốc tế trải nghiệm làm nông dân trồng rau ở làng Trà Quế. Ảnh: Đắc Thành