7 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Đột ngột yếu hoặc tê bì ở mặt, tay, chân (đặc biệt là ở một bên của cơ thể), khó nói hoặc nói ngọng, và chóng mặt dữ dội là những dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ mà bạn không nên bỏ qua.

Đột quỵ không phải lúc nào cũng khởi phát bằng những dấu hiệu rõ ràng. Trên thực tế, một số dấu hiệu sớm nhất của đột quỵ rất khó nhận biết, thường bị bỏ qua vì mọi người nghĩ rằng đó là do mệt mỏi, căng thẳng hoặc lão hóa. Tuy nhiên, việc nhận ra những triệu chứng đột quỵ sớm này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong việc cứu sống người bệnh, giúp họ hồi phục hoàn toàn và tránh được tổn thương vĩnh viễn.

Theo số liệu của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, năm 2025, có khoảng 12 triệu ca đột quỵ mới mỗi năm trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là cứ 2,6 giây lại có một ca đột quỵ mới. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ lỡ những cảnh báo sớm.

Dưới đây là 7 triệu chứng đột quỵ thường bị bỏ qua:

Tê hoặc ngứa ran đột ngột ở mặt hoặc chân tay

Đột quỵ thường có thể bắt đầu bằng cảm giác tê hoặc ngứa ran đột ngột, đặc biệt là ở một bên của cơ thể. Cảm giác bất thường này thường bắt đầu ở mặt, cánh tay hoặc chân. Một số người cho biết họ có cảm giác như cánh tay của họ bị tê liệt đột ngột mà không có lý do và cảm giác này không biến mất nhanh chóng.

Nếu điều này xảy ra do đột quỵ, nó có thể làm gián đoạn lưu lượng máu đến các bộ phận của não kiểm soát thông tin cảm giác.

Lú lẫn hoặc khó nói đột ngột

Một dấu hiệu sớm điển hình khác của đột quỵ là lú lẫn hoặc khó nói đột ngột. Đây không chỉ là do mệt mỏi hoặc "mờ não". Thay vào đó, nó có thể báo hiệu một cơn đột quỵ đang ảnh hưởng đến các trung tâm ngôn ngữ của não (như vùng Broca hoặc vùng Wernicke).

Nếu bạn hoặc người thân của bạn bị lú lẫn hoặc nói lắp, dù chỉ trong thời gian ngắn, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Minh họa một người bị đột quỵ tai biến mạch máu não. Ảnh: iStock

Mờ mắt, mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt

Nhiều người nghĩ rằng các vấn đề về thị lực - như mờ mắt hoặc mất thị lực - là do thời gian sử dụng màn hình hoặc căng thẳng tăng lên và thường bỏ qua chúng. Nhưng nếu bạn nhận thấy mắt đột nhiên trở nên mờ, hoặc mất thị lực ở một mắt - đó có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu nó xảy ra đột ngột và không đau.

Chóng mặt hoặc mất thăng bằng đột ngột

Chóng mặt hoặc mất thăng bằng đột ngột và không rõ nguyên nhân không phải lúc nào cũng là do chóng mặt thông thường hoặc các vấn đề về tai trong. Đây cũng là một trong những dấu hiệu sớm điển hình của đột quỵ vì nó có thể ảnh hưởng đến tiểu não, trung tâm thăng bằng của não. Và vì vậy, nó có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt, gây khó khăn khi đi lại.

Đau đầu dữ dội đột ngột và không rõ nguyên nhân

Bị đau đầu là điều khá phổ biến và có nhiều nguyên nhân khác nhau - từ mất nước đến căng thẳng. Nhưng nếu cơn đau đầu xảy ra đột ngột, dữ dội và không có lý do cụ thể nào, đặc biệt nếu bạn không dễ bị đau nửa đầu, thì nên coi trọng.

Đau đầu dữ dội và nhói có thể là dấu hiệu của đột quỵ xuất huyết, liên quan đến chảy máu trong não và do đó, cần được điều trị khẩn cấp.

Khó đi lại hoặc vụng về đột ngột

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy loạng choạng hoặc làm rơi đồ mà không có lý do, thì đó có thể không chỉ là do mệt mỏi. Thay vào đó, khó phối hợp hoặc thiếu kiểm soát cơ bắp có thể là do hoạt động đột quỵ sớm ở vỏ não vận động hoặc tiểu não.

Mệt mỏi hoặc ngất xỉu bất ngờ

Nếu bạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, ngay cả sau khi đã thư giãn hoặc sau khi ngủ ngon, thì đó có thể là dấu hiệu của việc giảm lưu lượng oxy lên não. Một số người thậm chí còn ngất xỉu hoặc cảm thấy rất mệt nhưng lại cho rằng đó là do kiệt sức.

Nếu bạn nhận thấy loại mệt mỏi này cùng với bất kỳ triệu chứng nào ở trên, thì đừng coi nhẹ và hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Mỹ Ý (Theo Times of India)