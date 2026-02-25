7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo tăng huyết áp

Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, song đôi khi gây đau đầu buổi sáng, mệt mỏi, khó thở nhẹ hoặc nhìn mờ.

Tăng huyết áp được coi là "kẻ giết người thầm lặng" do phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng nghiêm trọng. Tăng huyết áp có thể âm thầm gây tổn thương tim, mắt, não và thận mà người bệnh không nhận ra. Các chuyên gia khuyến cáo người trên 30 tuổi, mắc bệnh đái tháo đường, béo phì, bệnh thận hoặc tiền sử gia đình tăng huyết áp nên theo dõi huyết áp thường xuyên. Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn có vai trò rất quan trọng.

Đau đầu kiểu căng tức khi vừa thức dậy

Huyết áp thường tăng nhẹ vào buổi sáng theo nhịp sinh học. Tuy nhiên, ở người bị tăng huyết áp, mức tăng này có thể vượt ngưỡng bình thường, tạo áp lực lên các vi mạch não. Người bệnh có cảm giác nặng vùng chẩm (vùng phía sau đầu, bắt đầu từ phần trên gáy) hoặc như có vòng siết quanh đầu.

Mệt mỏi kéo dài dù không vận động nhiều

Khi huyết áp cao, tim phải co bóp mạnh hơn để đẩy máu qua hệ mạch đang chịu áp lực lớn. Tình trạng này kéo dài khiến thành cơ tim, đặc biệt là thất trái, dày lên, đồng thời cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để duy trì tuần hoàn khiến người bệnh dễ mệt và giảm sức bền.

Khó thở trong sinh hoạt thường ngày

Người bệnh có thể hụt hơi ngay cả khi đi bộ quãng ngắn, leo một tầng cầu thang hoặc vừa đi vừa nói chuyện. Nguyên nhân là do tăng huyết áp kéo dài khiến cơ tim dày và kém đàn hồi, làm giảm khả năng giãn nở và bơm máu hiệu quả.

Nhìn mờ, mỏi mắt

Võng mạc là nơi mà bác sĩ có thể quan sát trực tiếp hệ mạch máu. Khi huyết áp cao kéo dài, các mạch máu nhỏ tại đây có thể bị co hẹp, dày thành hoặc rò rỉ, gây tổn thương gọi là bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp. Tình trạng này đôi khi không gây triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện qua khám mắt định kỳ.

Hồi hộp khi nghỉ ngơi

Người bệnh có thể cảm nhận rõ nhịp tim ngay cả khi nằm yên. Khi thành mạch trở nên kém đàn hồi, áp lực trong lòng mạch tăng, tạo sóng mạch mạnh hơn. Tim vì thế phải co bóp mạnh để vượt qua sức cản ngoại vi, gây cảm giác hồi hộp hoặc tim đập thình thịch.

Chảy máu cam hoặc đỏ bừng mặt tái diễn

Triệu chứng tăng huyết áp này không phổ biến nhưng cần lưu ý, đặc biệt nếu xảy ra khi đang nghỉ ngơi. Huyết áp cao có thể làm vỡ các mao mạch nhỏ trong mũi hoặc gây giãn mạch vùng mặt, dẫn đến chảy máu cam hay mặt đỏ bừng.

Giảm dần khả năng gắng sức

Tăng huyết áp kéo dài khiến thành mạch dày và cứng hơn, giảm khả năng giãn nở khi cơ thể cần tăng lưu lượng máu. Hệ quả là cơ bắp không được cung cấp đủ oxy trong lúc vận động, khiến người bệnh nhanh mệt cũng như giảm sức bền theo thời gian.

Bảo Bảo (Theo Times of India)