7 'anh trai' gen Z bứt phá ở làng nhạc Việt 2024

Tại gala Ngôi sao của năm 2024, Quang Hùng MasterD thắng giải Anh trai tài năng, vượt Soobin Hoàng Sơn, Hiếu Thứ Hai. Ở Làn Sóng Xanh 2024 đang diễn ra, Quang Hùng MasterD góp mặt trong nhiều hạng mục như Ca sĩ đột phá, Bài hát hiện tượng cho ca khúc Thủy triều. Thời gian qua, sức hút của anh thể hiện ở show Anh trai say hi với nhiều tiết mục hút triệu view như Trói em lại, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can.