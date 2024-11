Gu phối đồ của ca sĩ Dương Domic

Ca sĩ được nhiều người biết đến khi tham gia Anh trai say hi. Anh tên thật là Trần Đăng Dương, 24 tuổi, quê Hải Dương. Dương Domic từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc nhưng sau đó về nước hoạt động vì công ty phá sản.