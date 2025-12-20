7.000 runner đổ về nhận bib VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

15h ngày 20/12, runner từ các tỉnh, thành ngoài Hải Phòng đổ về khu expo của giải tại vườn hoa Tố Hữu. Theo ước tính từ ban tổ chức, khoảng 7.000 runner đến lấy bib trong buổi chiều.
Ban tổ chức chia khu lấy bib thành nhiều cổng để giảm tải cao điểm. Có thời điểm, runner xếp hàng hơn 300 met.
Thời tiết Hải Phòng mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các runner lấy bib. Trong lúc xếp hàng, mọi người tranh thủ bàn luận về cuộc đua ngày hôm sau.
Phía bên trong, đội ngũ tình nguyện viên lên đến hàng trăm người được bố trí, hỗ trợ runner ở tất cả các khâu. Dù số lượng vận động viên tham gia đông kỷ lục, nhưng với kinh nghiệm đã tổ chức hơn giải chạy quy mô lớn, đội ngũ VnExpress Marathon đã phân luồng và chỉ dẫn VĐV di chuyển hợp lý.
Nhiều bóng hồng xuất hiện tại khu vực phát bib. VĐV phong trào có hàng chục nghìn người theo dõi Phan Thị Tường Vy (Gia Lai) cũng nhận race-kit ngay trong chiều 20/12. Cô là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải VnExpress Marathon. Vy đã đến Hải Phòng sớm trước một ngày để làm quen với thời tiết, cô kỳ vọng sẽ lập thành tích cá nhân mới tại giải đấu cuối năm.
Hồ Khánh Huyền (bên trái) cùng nhóm bạn lựa chọn VnExpress Marathon Hải Phòng làm giải chạy khép lại năm với mong muốn kết hợp thể thao và trải nghiệm ẩm thực. Theo Huyền, thời tiết thuận lợi, đồ ăn phong phú là những yếu tố khiến nhóm quyết định tham gia giải chạy. Huyền đặt mục tiêu hoàn thành cự ly 10 km trong khoảng hơn một tiếng.
Anh Trần Mạnh Cường, Chủ nhiệm CLB Tuyên Quang Runner, cho biết năm nay đoàn của anh có 40 thành viên tham gia và đây là lần thứ hai câu lạc bộ góp mặt tại VnExpress Marathon Hải Phòng. Theo anh Cường, điểm hấp dẫn của giải nằm ở cung đường chạy đẹp, bằng phẳng cùng thời tiết mát mẻ, thuận lợi để các vận động viên chinh phục kỷ lục cá nhân. Các thành viên trong clb đều đặt mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân.
Vợ chồng anh Ngô Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị Hải (bên phải) cho biết đã tham gia nhiều giải trong hệ thống VnExpress Marathon, trong đó Hải Phòng là năm thứ hai liên tiếp. Theo anh Ngọc Anh, hai vợ chồng lựa chọn VnExpress Marathon bởi công tác tổ chức chuyên nghiệp, race-kit đa dạng và cung đường đẹp, phù hợp để chinh phục kỷ lục cá nhân. Tại giải năm nay, cả hai cùng chạy cự ly 10 km, đặt mục tiêu hoàn thành dưới một giờ, đồng thời lan tỏa tinh thần "chạy vui, chạy khỏe".
Giải đấu cũng thu hút nhiều du khách quốc tế. Anh Dudweezid Staelens (Bỉ) cho biết lựa chọn tham gia VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 như một hoạt động trong hành trình du lịch 2 tháng tại Việt Nam cùng bạn bè. "Thành phố này rất đẹp, đồ ăn ngon và tôi đang háo hức chờ đến ngày thi đấu", anh chia sẻ.
Một runner hóa trang thành nhân vật Tôn Ngộ Không, tham gia nhận bib trong chiều 20/12.
'Hot girl' bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt giao lưu cùng người hâm mộ tại gian hàng Herbalife Việt Nam, thuộc expo VnExpress Marathon Hải Phòng.
Sau khi nhận race-kit, các runner có thể trải nghiệm khu expo VnExpress Marathon Hải Phòng với nhiều gian hàng để mua sắm, chơi trò chơi trúng thưởng. Runner có thể mua gel, muối để chuẩn bị cho cuộc đua ở gian hàng nhà thuốc Long Châu, mua giày ở gian hàng của hãng Goya hay đồng hồ ở gian hàng Garmin…
Minh Ngọc
Ảnh: VnExpress Marathon