7.000 runner đổ về nhận bib VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

Nhiều bóng hồng xuất hiện tại khu vực phát bib. VĐV phong trào có hàng chục nghìn người theo dõi Phan Thị Tường Vy (Gia Lai) cũng nhận race-kit ngay trong chiều 20/12. Cô là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải VnExpress Marathon. Vy đã đến Hải Phòng sớm trước một ngày để làm quen với thời tiết, cô kỳ vọng sẽ lập thành tích cá nhân mới tại giải đấu cuối năm.