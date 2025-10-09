60 giờ cô lập trong lũ

Thái NguyênGần ba ngày bám trụ trên mái nhà vệ sinh, tối 8/10, ông Đàm Văn Lanh mới dìu được con trai bị ung thư gan xuống nền nhà ngập bùn khi lũ bắt đầu rút.

Căn nhà cấp bốn của gia đình ở xóm Phương Bá, xã Dân Tiến đã chìm trong nước từ sáng 7/10. Vợ chồng ông chỉ kịp dìu người con trai 28 tuổi bị ung thư gan trèo lên nóc nhà vệ sinh của hàng xóm. Cả ngày hôm ấy bốn người chen chúc dưới tấm bạt mỏng trên mái nhà gần 5 m2 giữa trời mưa như trút. Nước có lúc mấp mé mái tôn, cả nhóm nín thở lo sợ bị cuốn trôi.

Thấy con có dấu hiệu không thể đứng nổi, ông Lanh, 50 tuổi, liều nhảy xuống dòng nước xiết, gỡ một cánh cửa làm chỗ cho con nằm. Mọi người may mắn tìm thêm được tấm bạt, quây bốn phía che mưa.

Lo xong chỗ trú ẩn, bốn người mới nhớ ra không có gì để ăn, uống. "Chúng tôi hứng nước mưa uống cầm hơi", ông Lanh nói.

Nhóm có bốn chiếc điện thoại nhưng chiếc này bật, ba chiếc khác phải tắt đi để tiết kiệm pin. "Đây là hy vọng duy nhất nhưng sóng rất chập chờn, hầu hết là không liên lạc được", người đàn ông 50 tuổi nói.

Tối 8/10, lực lượng chức năng mới vào được gần nơi họ mắc kẹt, tiếp tế cho vài gói đồ ăn nhẹ và chai nước. Phía dưới nước đã rút bớt, cả nhóm quyết định trèo xuống.

"Bùn lầy bủa vây, chúng tôi vẫn bị cô lập. Giờ chỉ mong tìm được đường thoát ra ngoài đưa con đi viện", ông Lanh nói.

Một gia đình khoảng 15 người, gồm cả trẻ nhỏ tránh trú trên mái tôn khi nước lũ dâng cao tại đường Bến Oánh, phường Túc Duyên, ngày 7/10. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại xóm Hạnh Phúc, xã Phú Bình, gia đình 7 người của chị Lan Anh, 29 tuổi, cũng đã mắc kẹt hơn hai ngày qua. Xóm nằm trên vùng đất cao, chưa từng bị ngập sâu nên người dân chủ quan. Khi nước lũ tràn vào sân rồi ngập quá nửa căn nhà cấp bốn, gia đình Lan Anh trèo lên mái, chỉ kịp cầm theo điện thoại. Hơn 30 người hàng xóm cũng ở trên các mái nhà, gọi điện khắp nơi cầu cứu.

Suốt 24 giờ sau đó, gia đình chịu cảnh không điện, không nước, không đồ ăn. Cả đêm 8/10, không ai dám ngủ vì nước đã mấp mé mái nhà, sợ dâng cao thêm sẽ mất chỗ trú.

"Người trẻ còn gắng được, chứ người già, trẻ nhỏ sao chịu nổi. Nếu chưa thể cứu được, xin hãy tiếp tế cho chúng tôi đồ ăn", chị Lan Anh nói qua điện thoại, trưa 9/10.

Hàng xóm cạnh nhà chị Lan Anh tại xóm Hạnh Phúc, xã Phú Bình cũng trèo lên mái nhà ngồi khu nước lũ dâng cao, sáng 8/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Dương Quang Bạo, Chủ tịch HĐND xã Phú Bình, cho biết đến sáng 9/10, xã đã tiếp cận, tiếp tế lương thực cho khoảng 80% hộ dân. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp khó khăn do mất điện, nhiều khu vực nước chảy xiết, nhân lực của xã rất mỏng. "Trận lụt này khiến 90% số hộ trong xã bị ngập, nhiều ngôi nhà cấp bốn đến giờ này vẫn chìm trong nước. Không ít gia đình đã ở trên mái nhà 2-3 ngày mà chưa có đồ ăn", ông nói.

Ông Bạo cho biết thêm xã có hơn chục thuyền cứu trợ nhưng là loại nhỏ không thể ra vùng nước xiết gần sông Cầu, thuyền lớn khó vào các xóm nhỏ. Giải pháp tình thế được đưa ra là dùng thuyền lớn tiếp cận từ xa, ném đồ cứu trợ vào gần nơi người dân trú ẩn để họ tự bơi ra vớt. "Đây là lý do khiến chúng tôi chưa thể tiếp cận và hỗ trợ toàn bộ bà con", ông Bạo cho biết.

Không chỉ Phú Bình, các xã Điềm Thụy, Tân Thành, Dân Tiến và nhiều phường trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng bị cô lập.

Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội Cứu hộ 116, cho biết 8 xuồng và hai môtô nước của đội đã đưa hàng trăm người dân ở Điềm Thụy và các xã lân cận ra khỏi vùng lũ. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại do nước dâng cao, khó xác định phương hướng và phải liên tục tránh dây điện, cột điện chìm dưới nước.

Đến trưa 9/10, toàn bộ xã Xuân Phương vẫn chìm trong nước. Trên mái tôn nóng bỏng rát ở xóm Tân Sơn, 9 người trong gia đình chị Lê Thị Ngọ, gồm bốn trẻ nhỏ, đang chen chúc.

"Trưa nắng quá, sợ đứa nhỏ không chịu nổi", chị Ngọ nói, tay ôm đứa con một tuổi đang khóc. Thực phẩm của họ sắp cạn, chiếc điện thoại chỉ còn vạch pin cuối cùng.

Cách đó không xa, chị Đinh Thị Toàn, 44 tuổi, cùng mẹ già, chồng và hai con cũng đang bám trụ trên tầng hai. Đồ ăn, nước uống đã hết sau gần ba ngày bị cô lập.

"Sáng nay có người chèo xuồng tiếp tế được một can nước rồi không vào được nữa vì nước xiết", chị Toàn kể. "Nước chưa rút, người thì cạn sức. Chiều nay chúng tôi không còn gì ăn nữa".

