Những cuộc giải cứu trong nước lũ Thái Nguyên

Thái NguyênVừa giải cứu 10 cháu học sinh, anh Bùi Tùng cho thuyền chạy về điểm tập kết bỗng phát hiện hai người ngồi trên mái nhà vẫy rối rít, sáng 8/10.

Chiếc thuyền được lệnh quay đầu, nhắm về phía hai nạn nhân. Khi còn cách họ chừng 100 mét, thuyền vướng vào hệ thống dây điện chằng chịt, không thể di chuyển tiếp. Anh Tùng buộc dây thừng ngang bụng rồi nhảy xuống nước, bơi vào.

Nạn nhân là hai ông cháu. Sáng 7/10, cô gái cùng ông nội chèo thuyền đi mua thuốc cho đứa con nhỏ của cô đang sốt cao nhưng bị lật thuyền. Sau một hồi vật lộn trong nước lũ, hai người bám được vào một mái tôn kiên cố của ngôi nhà trên đường Bến Oánh, phường Túc Duyên. Họ ngồi đó cầu cứu suốt 18 tiếng nhưng không nhóm cứu hộ nào có thể tiếp cận do nước chảy xiết.

"Cứu được họ cũng là may mắn vì có nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm, thuyền cứu hộ chỉ có thể di chuyển theo lộ trình, gặp ai cứu người đó", anh Tùng nói.

Sau khi đưa hai ông cháu đi mua thuốc và bàn giao cho một nhóm cứu hộ khác đưa về nhà, anh Tùng tiếp tục công việc.

Anh Bùi Tùng giải cứu hai ông cháu, mắc kẹt trên mái nhà 18 tiếng, tại Bến Oánh, Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Ảnh: Bùi Tùng

Đoàn của Tùng gồm một xuồng với bốn thành viên, tham gia cứu hộ tại phường Túc Duyên từ 18h ngày 7/10. Đêm qua họ đã giải cứu được 40 người.

Chị Doãn Hường, một thành viên trong đội, kể nghẹt thở nhất là lúc khoảng 3h sáng 8/10, xuồng tiếp cận được một căn nhà cấp bốn ngập gần chạm nóc. Bên trong, ba người đang run rẩy trên gác xép, nước đã ngập tới chân. Tay cụ ông trắng bệch vì ngâm quá lâu trong nước lạnh.

"Chúng tôi phải ngụp xuống dòng nước xiết mới mở được cửa để đưa họ ra", chị Hường kể. Khi được kéo lên thuyền, cụ ông - một cựu chiến binh nói: "Tôi tưởng chết ở đây rồi".

Những cuộc giải cứu nghẹt thở giữa lũ dữ Những người dân được giải cứu trong đêm và sáng 8/10. Video: Bùi Tùng

Trước đó, họ nhận được hàng trăm cuộc gọi cầu cứu từ khu vực cầu treo Bến Oánh. Lúc gần nửa đêm, họ nhận một cuộc gọi cho biết có hơn 20 người đang mắc kẹt trên mái nhà. "Chúng tôi mất hơn một tiếng mới tiếp cận được nhóm 24 người, trong đó nhiều trẻ nhỏ", chị Hường kể.

Chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể đưa 10 người ra ngoài mỗi chuyến nên đội ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. Nhiều em bé khóc lóc hoảng sợ trong màn đêm tối khi di chuyển từ mái nhà xuống thuyền. "Xót xa nhất là một bé sơ sinh mới hai tháng tuổi đã dầm mưa suốt nhiều giờ", chị kể.

Anh Tạ Văn Hiền, 45 tuổi, một người trong nhóm mắc kẹt cho biết gần một ngày qua không có gì ăn uống. "Chỉ mong các đội cứu hộ xuất hiện, nếu chưa cứu được ra thì cũng có thể cho chúng tôi ít lương thực để cầm cự", anh nói.

Các xuồng của Đội cứu hộ 116 tiếp cận gia đình mắc kẹt tại xã Điềm Thụy, đưa người dân đến nơi an toàn, sáng 8/10. Ảnh: Nhâm Quang Văn

Không chỉ ở phường Túc Duyên, suốt đêm 7/10, hàng chục đội cứu hộ ở các xã ven sông Cầu như Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy cũng vượt lũ dữ cứu bà con. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội Cứu hộ 116, cho biết đã nhận hàng trăm cuộc cầu cứu từ chiều tối và đêm qua.

Đội của anh Văn với 19 thành viên và 5 xuồng máy chia thành 5 mũi, mỗi xuồng có thêm một người dân địa phương dẫn đường, tỏa đi các hướng.

Cuộc giải cứu đáng nhớ nhất diễn ra lúc nửa đêm ở xã Điềm Thụy, nơi một gia đình có hai trẻ dưới 5 tuổi đã ngồi co ro trên mái nhà hơn một ngày đêm, nước mấp mé dưới chân.

Quãng đường đến chỗ các nạn nhân chỉ vài km, nhưng cả đội mất gần hai tiếng. Màn đêm đen đặc, điện cúp hoàn toàn. Địa hình phức tạp, xen kẽ vùng cao - trũng khiến họ liên tục phải nhảy xuống nước, khênh xuồng vượt cạn, rồi lại gồng mình chèo trong dòng nước xiết. Có lúc, họ phải dò đường, tránh dây điện chìm và cột điện ẩn dưới dòng nước đục ngầu.

"Chỉ một sơ suất, chân vịt quấn dây điện, cháy máy là tính mạng cả đội và người dân trên thuyền đều nguy hiểm" anh Văn nói.

Khi thấy ánh đèn xuồng, gia đình trên mái nhà bật đèn pin điện thoại, lia sáng liên tục, vừa vẫy tay vừa gọi. Giữa tiếng gió rít và tiếng nước cuộn ùng ục, giọng người cha vang lên: "Được cứu rồi con ơi!".

Lúc được cứu, hai đứa trẻ đã gần như lả đi vì đói, khát và dầm mưa. Bố mẹ chúng tay chân nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Cả gia đình được đưa về nơi an toàn.

Ngoài gia đình này, suốt đêm 7/10, Đội 116 hoạt động không nghỉ. Họ ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ ra trước, có lúc phải phá các khu vực quây tôn để vào nhà cứu người.

"Lực lượng mỏng mà người cần cứu đông, chúng tôi theo phương châm gặp ai cứu nấy, chỉ mong nhanh chóng đưa bà con đến nơi an toàn", người đội trưởng 42 tuổi chia sẻ.

Theo ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, đây là trận thiên tai dữ dội nhất trong vòng 100 năm qua tại địa phương. Hiện nhiều khu vực vẫn bị cô lập hoàn toàn, không thể liên lạc. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang dốc toàn lực cứu hộ, hỗ trợ người dân.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, trong đó 490 nhà đã được di dời. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn và ngập lụt diện rộng có thể kéo dài 3-4 ngày tới, khiến công tác cứu hộ càng thêm cấp bách.

Bên cạnh lực lượng công an, quân đội, hàng chục đội cứu hộ từ các tỉnh lân cận đã đổ về Thái Nguyên. Riêng tại các điểm nóng ngập lụt, có hơn 50 đội cứu hộ tình nguyện đang hoạt động. Nhiều đơn vị như Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương (Hà Nội), cũng huy động hàng trăm đò, thuyền, người giàu kinh nghiệm sẵn sàng tham gia cứu hộ, tiếp tế. Hai trực thăng cứu hộ cũng đã được huy động, sẵn sàng cất cánh đến các vùng bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nguồn lực vẫn đang tiếp tục được huy động.

Những cuộc giải cứu nghẹt thở giữa lũ dữ Đội 116 tiếp tế lương thực và cứu người sáng 8/10. Video: Nhâm Quang Văn

Sau 24 tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng, chị Lý Thị Hợi, 31 tuổi, cùng con trai 3 tuổi, ở Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, cũng được đưa đến nơi an toàn.

Con trai bị viêm phổi, hàng ngày phải vào viện tiêm thuốc. Hôm 7/10, nước lũ lên quá nhanh khiến hai mẹ con chỉ có thể cố thủ trong nhà, liên tục gọi điện và đăng bài lên mạng cầu cứu. "Suốt một ngày đêm, tôi chỉ sợ con sốt cao, co giật", chị nói.

Sáng 8/10, một đoàn chèo sup phát bánh mì cứu trợ nghe tiếng kêu đã tìm được họ và đưa hai mẹ con ra ngoài. Khi thuyền vừa cập bờ, giữa tiếng người người hỏi thăm, người mẹ trẻ xúc động bật khóc.

"Cảm ơn mọi người", chị nói. "Con em được cứu rồi!".

Quỳnh Dương