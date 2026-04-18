6 vụ giật tóc tai tiếng nhất bóng đá Anh

Lisandro Martinez. Hôm 23/4, trong khi tranh chấp ở giữa sân, Martinez có hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Việc chơi hơn người khiến Man Utd không thể đảo ngược tình thế, thua Leeds 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.
Sau trận, HLV Michael Carrick gọi quyết định của trọng tài là một trong những điều tồi tệ nhất từng chứng kiến trên sân cỏ. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh đang xem xét án treo giò ba trận đối với trung vệ người Argentina.
Michael Keane. Hồi tháng 1, trong một pha tranh chấp trên không ở phút 83, hậu vệ Michael Keane của Everton đã giật tóc tiền đạo Tolu Arokodare bên phía Wolves.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Keane vì hành vi bạo lực. Everton sau đó kháng cáo bất thành, và trung vệ người Anh phải nhận án treo giò ba trận.
Jack Stephens. Năm 2024, trong trận Southampton thua Chelsea 1-5 ở Ngoại hạng Anh trên sân St Mary's, đội trưởng chủ nhà bất ngờ giật tóc khiến Marc Cucurella ngã xuống sân khi đang chuẩn bị đón phạt góc. Vào thời điểm đó, bóng chưa vào cuộc và Stephens không có lý do để biện minh cho tác động vật lý lên đối thủ.
Sau khi xem VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Còn Stephens sau đó bị treo giò ba trận.
Cristian Romero. Cucurella là nạn nhân trong một vụ khác ở Ngoại hạng Anh năm 2022, bị Romero giật tóc khi đang chờ đá phạt góc trận Chelsea - Tottenham. Tuy nhiên, trọng tài và VAR đều bỏ qua.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, dẫn đến màn tranh cãi nảy lửa của hai HLV Thomas Tuchel và Antonio Conte. "Vụ việc quá rõ ràng. Đó là một sai lầm của trọng tài hoặc VAR", Cucurella nói.
Marouane Fellaini. Trong trận Man Utd hòa Arsenal 2-2 trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh năm 2018, Fellaini giật tóc Matteo Guendouzi để ngăn một pha tấn công nguy hiểm. Trước sự ngạc nhiên của tiền vệ của đội khách, Fellaini không bị phạt thẻ dù trọng tài đã thổi còi bắt lỗi. Cầu thủ của Man Utd sau đó còn thoát án phạt bổ sung.
Robert Huth. Năm 2016, Fellaini bị Huth giật tóc trong trận Man Utd gặp Leicester City. Sau đó, tiền vệ đội khách phản ứng bằng cách thúc cùi chỏ vào cổ đối thủ.
Sau trận, Hội đồng trọng tài xem xét lại vụ việc, rồi cấm thi đấu ba trận với cả hai cầu thủ. "Không có quy định nào cho phép ai đó giật tóc người khác. Chỉ có trong tình dục khổ dâm mới làm vậy", HLV của Man Utd khi đó Louis Van Gaal nói.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, Sky Sports, CLB