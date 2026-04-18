6 vụ giật tóc tai tiếng nhất bóng đá Anh

Lisandro Martinez. Hôm 23/4, trong khi tranh chấp ở giữa sân, Martinez có hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Việc chơi hơn người khiến Man Utd không thể đảo ngược tình thế, thua Leeds 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Sau trận, HLV Michael Carrick gọi quyết định của trọng tài là một trong những điều tồi tệ nhất từng chứng kiến trên sân cỏ. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh đang xem xét án treo giò ba trận đối với trung vệ người Argentina.