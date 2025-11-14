6 thói quen giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả

Nạp ít muối, bổ sung omega-3, đậu và protein thực vật, rau củ giàu nitrat, hạt, sữa lên men góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Huyết áp cao là một trong những vấn đề tim mạch phổ biến, thường bắt nguồn từ chế độ ăn uống kém lành mạnh và ít vận động. Dù đôi khi cần dùng thuốc, phần lớn người bệnh có thể kiểm soát bằng những thay đổi nhỏ nhưng bền vững trong lối sống.

Trong một bài đăng mới đây trên Instagram, bác sĩ Kunal Sood, chuyên khoa Gây mê và Y học Can thiệp Giảm đau, đã chia sẻ 6 thói quen ăn uống giúp kiểm soát huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Giảm muối trong bữa ăn

Tiêu thụ quá nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực trong động mạch. Theo bác sĩ Sood, việc cắt giảm natri giúp hạ huyết áp tâm thu trung bình 6-7 mmHg.

Người trưởng thành nên giới hạn lượng muối ở mức 2,3 g mỗi ngày, hoặc 1,5 g nếu bị huyết áp cao. Hãy ưu tiên thực phẩm tươi, gia vị tự nhiên thay vì muối công nghiệp hay thực phẩm chế biến sẵn.

Sử dụng sữa chua ít đường, giàu lợi khuẩn vài lần mỗi tuần giúp hạ huyết áp tâm thu tới 5 mmHg sau 8 tuần. Ảnh: Bùi Thủy

Bổ sung omega-3 từ cá béo

Các axit béo omega-3 trong cá hồi, cá thu hay cá mòi có tác dụng cải thiện chức năng mạch máu, giảm sức cản thành mạch. Thêm 2-3 g omega-3 mỗi ngày góp phần hạ huyết áp tâm thu 2-3 mmHg, ông cho biết.

Ăn nhiều đậu và protein thực vật

Đậu, đỗ, đậu lăng hay đậu gà giàu kali, magie và chất xơ, giúp mạch máu thư giãn và hạn chế hoạt động của enzyme ACE. Ăn nửa hoặc 1 chén các loại đậu, 3-5 lần mỗi tuần góp phần giảm nhẹ huyết áp và giữ ổn định lâu dài.

Tăng cường rau củ giàu nitrat

Củ dền, rau chân vịt chứa nhiều nitric oxide - hợp chất hỗ trợ giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Dùng 80 g rau chân vịt hoặc 100-200 ml nước ép củ dền mỗi ngày tăng khả năng hạ huyết áp tâm thu khoảng 5 mmHg, bác sĩ Sood nhấn mạnh.

Ăn các loại hạt không muối

Hạt óc chó, hạnh nhân và đặc biệt là hạt dẻ cười cung cấp magie, arginine và chất béo tốt, làm tăng độ đàn hồi của mạch máu. Trong đó, hạt dẻ cười cho hiệu quả rõ rệt nhất, có thể giảm khoảng 2 mmHg. Vì vậy, nên ăn vài lần mỗi tuần, chọn loại không tẩm muối.

Dùng sữa chua và sữa lên men

Các sản phẩm sữa lên men chứa peptide tự nhiên hỗ trợ giãn mạch và kiểm soát huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng sữa chua ít đường, giàu lợi khuẩn vài lần mỗi tuần giúp hạ huyết áp tâm thu tới 5 mmHg sau 8 tuần.

Hương Giang (Theo Hindustan Times)