6 thời điểm nên uống nước

Ngủ dậy, lúc đói, mệt mỏi, trước các bữa ăn, khi tập thể dục, bị ốm, ho, tiêu chảy... cơ thể cần bổ sung nước.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt - Đức, cho biết khi nhiệt độ ngoài trời lên 38-40 độ C, cơ thể rất dễ bị mất nước. Quá trình này diễn ra liên tục. Nhiều người không biết cách bổ sung nước kịp thời sẽ bị mệt mỏi, tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

Trung bình một phụ nữ trưởng thành cần bổ sung hai lít nước mỗi ngày (tương đương 8-9 cốc nước). Nam giới cần bổ sung ba lít nước mỗi ngày (tương đương 13 cốc nước). Người lao động ngoài trời, làm việc nặng nhọc, vận động viên thể dục thể thao, phụ nữ mang thai... nhu cầu nước tăng hơn nữa.

Phụ nữ cần bổ sung 2 lít nước mỗi ngày, nam giới bổ sung 3 lít. Ảnh: Health Grades

Theo bác sĩ Khánh, có 6 thời điểm vàng để uống nước, là: ngay sau khi ngủ dậy, lúc cảm thấy đói, cuối buổi sáng hay cuối chiều mệt mỏi, trước các bữa ăn, tập thể dục và lúc bị ốm, ho, tiêu chảy.

Bác sĩ giải thích, lúc ngủ, cường độ chuyển hóa thấp hơn bình thường nhưng quá trình trao đổi chất vẫn diễn ra, đó là khi cơ thể cần nước. Vì vậy sau khi dậy nên bổ sung khoảng 500 ml nước lọc ấm, vừa để bổ sung nước, vừa để thanh lọc, làm sạch ruột, tăng trao đổi chất cho ngày mới.

Đói cũng là lúc báo hiệu cơ thể thiếu nước. Cơ thể hấp thu nhiều nước nhất là khi ăn, dẫn tới sự nhầm lẫn giữa đói thức ăn và thiếu nước. Đặc biệt vào cuối buổi sáng hoặc cuối chiều, cơ thể mệt do mất nước mà không biết. Đây là những thời điểm cần bổ sung nước.

Trước các bữa ăn (sáng, trưa, tối) phải bổ sung nước. Khi ăn, cơ thể phải hoạt động rất mạnh, lượng thực phẩm vào cơ thể được chuyển hóa do quá trình nhai, dạ dày co bóp, ruột phải hấp thu, gan chuyển hóa, tế bào phân tích mổ xẻ... Đó là lý do chúng ta thường toát mồ hôi khi ăn. Lúc này, cần bổ sung nước để chuyển hóa và bổ sung tế bào. Trước khi ăn nên uống ba cốc nước.

Trước, trong, sau khi tập thể dục thể thao, cơ thể vận động mạnh, mất nước nhiều. Bác sĩ khuyên trước khi chơi thể thao khoảng 1-2 tiếng, nên uống khoảng 700 ml nước. Lúc tập, uống 240 ml. Sau đó cứ 20 phút uống 240 ml nước.

Cuối cùng, ốm, ho, tiêu chảy, đi ngoài... là lúc cơ thể bị mất nước, tăng nhiệt độ, tăng chuyển hóa, bắt bộc bổ sung nước đầy đủ để hệ miễn dịch mạnh lên, khả năng khỏi bệnh nhanh.

Bổ sung loại nước nào?

Bác sĩ Khánh cho biết, nước tốt nhất chính là nước trong các loại trái cây. Thay vì uống nước lọc, nên ăn một quả dưa chuột, dưa hấu, táo, bưởi... Nước oresol cũng cần cho cơ thể, có thể pha gói oresol với nước. Oresol chứa vitamin C, điện giải, khoáng chất... rất tốt cho sức khỏe, phù hợp người ốm, trẻ em bị tiêu chảy. Sau đó, nước lọc tinh khiết là lựa chọn tốt cho bạn.

Thúy Quỳnh