6 thành phố Việt Nam 'đến là phải ăn bánh mì'

Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, TP HCM là những nơi được lựa chọn để đến và thưởng thức bánh mì.

Nhân Lễ hội bánh mì lần đầu đang diễn ra, Booking, ứng dụng có đối tác trên 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, thực hiện khảo sát với khách đặt phòng với nội dung: thành phố nào tại Việt Nam khi ghé thăm nên ăn thử bánh mì? Dưới đây là những cái tên được bình chọn nhiều nhất cùng gợi ý về các nơi lưu trú nhận nhiều đánh giá 5 sao để du khách tham khảo.

Hà Nội

Hà Nội có "vô vàn biến thể bánh mì khách nhau", tùy thuộc vào mùa, thời điểm trong năm hay sở thích từng người. Một trong những món được du khách nhắc đến nhiều nhất là bánh mì chảo. Bánh nướng giòn, thơm ăn cùng trứng ốp la, pate, xúc xích, thịt bò, jambon, nước sốt đựng trong một chiếc chảo gang.

Gợi ý nơi ở: du khách nên thuê phòng ở khu vực phố cổ, gần hồ Hoàn Kiếm để thuận tiện đi lại, tham quan, ăn uống. Một số khách sạn được gợi ý gồm Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Capella Hanoi hay Hanoi Center Silk Hotel & Travel.

Huế

Bánh bột lọc là đặc sản của Huế, còn bánh mì là món ăn quốc dân của Việt Nam. Kết hợp cả hai sẽ có món đặc sản miền Trung: bánh mì bột lọc. Được nướng trên than hoa, bánh mì nóng giòn vừa phải, thơm phức, vừa vặn để ăn kèm bánh bột lọc mềm dẻo. Bánh lọc ngon phải vỏ mềm dẻo và trong, lộ rõ nhân tôm thịt. Thực khách thường ăn kèm rau thơm, ớt thái nhỏ và nước chấm.

Bánh bột lọc dùng để làm nhân bánh mì. Ảnh: Ngân Dương

Gợi ý nơi ở: Spatel d'Annam - Imperial Boutique Spa & Hotel cách Đại Nội 200 m và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế 400 m. Nếu muốn ở các khách sạn boutique nhỏ xinh, có thể ghé Hue Crown Boutique Hotel. Nếu muốn tìm khu nghỉ 5 sao, du khách nên tới Banyan Tree Lăng Cô.

Hội An



Là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Hội An được khách du lịch yêu thích qua những ngôi nhà sơn vàng hàng trăm tuổi, sông Hoài êm đềm và lồng đèn đủ sắc màu thắp trên khu phố khi trời chiều đổi dần sang tối. Du khách đến chơi Hội An cũng không thể bỏ qua ẩm thực địa phương. Bánh mì là một trong những cái tên luôn đứng đầu danh sách "nhất định phải thử".

Các cửa hàng bánh mì nổi tiếng tại Hội An là bánh mì Phượng, Madam Khanh, cô Lành. Du khách cũng có thể đăng ký tham gia Tour tham quan làng nghề thủ công với lớp làm đèn lồng, ghé làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Hồng.



Gợi ý nơi ở: Một số khách sạn nhận được nhiều đánh giá 5 sao tại đây là Mulberry Collection Silk Village, TUI Blue, Victoria Hội An.

Đà Lạt

Bánh mì thường gắn liền với một bữa ăn nhanh gọn. "Có lẽ chỉ ở Đà Lạt, bánh mì mới trở thành thức ăn sáng để từ tốn nhấm nháp cùng chén canh xíu mại giữa tiết trời mát lạnh", Booking viết. Du khách có thể tìm thấy những xe bán hàng rong chất đầy bánh mì, phía dưới là nồi nước dùng đang sôi, chứa đầy xíu mại thơm phức ở khắp Đà Lạt.

Bánh mì xíu mại kiểu Đà Lạt. Ảnh: Hà Lâm

Gợi ý nơi ở: Nằm ở vị trí đẹp bên hồ Tuyền Lâm, Dalat Edensee Lake Resort & Spa là một gợi ý. Ngoài ra, khách có thể ghé thăm các homestay nằm ở ngoại ô hoặc khách sạn bình dân như Bazan Hotel Dalat, Raon Dalat.

Nha Trang



Nha Trang sở hữu loại bánh mì sử dụng chính đặc sản địa phương - cá biển. Du khách đến đây thường thích ăn món bánh mì chả cá. Chả vàng ruộm, có vị ngọt, mặn từ cá tươi, vỏ bên ngoài giòn nhưng bên trong dai ăn kèm bánh mì mới ra lò.

Gợi ý nơi ở: Mia Resort Nha Trang, Alma Cam Ranh hoặc Anam Canh Ranh là nơi hoàn hảo để du khách tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

TP HCM

TP HCM là một thủ phủ khác của bánh mì, với nhiều biến thể khác nhau, khách dành cả ngày khám phá vẫn chưa hết. Một trong những đặc sản bánh mì được yêu thích là xíu mại trứng muối. Thịt băm chọn loại ngon, nêm ướp gia vị, rồi bọc quanh một trứng muối để đem đi hấp. Viên xíu mại bọc trứng muối sau đó được thả vào nồi nước sốt để nấu cho thịt mềm và thấm đẫm gia vị hơn nữa.

Một gian hàng bán bánh mì tại Lễ hội ở TP HCM hôm 31/3. Ảnh: Bích Phương

Gợi ý nơi ở: Mia Saigon nằm bên sông Sài Gòn, cách trung tâm thành phố vài phút lái xe. Ngoài ra, khách có thể ghé các địa điểm cao cấp khác như Caravelle Saigon hoặc InterContinental Residences Saigon đều nằm ở quận nhất.

Thời gian khảo sát diễn ra trong tháng 3. Tiêu chí lựa chọn gồm là thành phố có nền ẩm thực lâu đời và đa dạng, nổi tiếng có bánh mì ngon, được nhiều thực khách gợi ý. Ngoài ra, bánh mì phải có nhân độc đáo, mang tính đặc trưng địa phương mà nơi khác không có (hoặc không ngon bằng). Booking gọi bánh mì là "món ăn quốc dân của người Việt", là món ăn đường phố "nhanh, gọn, ngon" có thể tìm thấy ở mọi nơi.

Phương Anh (Theo Booking)