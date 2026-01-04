Trường đại học xét tuyển bằng bài đánh giá định hướng nghề nghiệp

Trường Đại học Văn Lang lần đầu tuyển sinh bằng hồ sơ năng lực, kết hợp điểm học bạ, bài đánh giá định hướng nghề nghiệp và ngoại ngữ.

Trường Đại học Văn Lang (VLU) ngày 3/1 công bố phương án tuyển sinh. Năm nay, trường tuyển 64 ngành theo chương trình tiêu chuẩn và 16 chương trình đào tạo đặc biệt.

Danh sách ngành, tổ hợp xét tuyển của Đại học Văn Lang

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào trường bằng 6 phương thức: Điểm thi nghiệp THPT 2026, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực (V-SAT và V-ACT), xét kết hợp với thi các môn năng khiếu (các ngành năng khiếu), tuyển thẳng và xét hồ sơ năng lực.

Trong đó, xét hồ sơ năng lực là phương thức mới, được kết hợp từ điểm học bạ, bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học và năng lực ngoại ngữ, trọng số điểm lần lượt là 60-30-10. Theo trường, bài đánh giá cá nhân được thiết kế trên cơ sở các khảo sát độc lập đã được kiểm chứng quốc tế, theo hướng giúp thí sinh hiểu rõ về sở trường, sở đoản và mức độ phù hợp với ngành học, hạn chế tình trạng chọn nhầm.

Thí sinh đăng ký, thực hiện bài đánh giá cá nhân trực tuyến. Thời gian nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 5/1.

Năm ngoái, trường Đại học Văn Lang tuyển khoảng 10.000 sinh viên. Mức chuẩn trúng tuyển khoảng 15-20,5/30, theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc 18-23 theo kết quả học bạ.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn