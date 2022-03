6 mẫu xe tốt nhất cho phụ nữ năm 2022

6 mẫu xe giành giải thưởng "xe đẹp nhất thế giới 2022" do 56 nữ nhà báo từ 40 quốc gia bình chọn.

Women's World Car of the Year - Ôtô thế giới của năm dành cho phụ nữ (WWCOTY) năm 2022, với đội ngũ ban giám khảo gồm 56 nữ phóng viên chuyên về xe hơi đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, 65 mẫu xe tham gia tranh tài cho 6 hạng mục. Tất cả các xe đều ra mắt trong năm 2021. Tiêu chí đánh giá dựa trên giá thành, tính an toàn, thiết kế, giải trí, hiệu suất, cảm giác lái và nhiều yếu tố khác.

Sáu hạng mục giải thưởng gồm: Xe đô thị, SUV gia đình, SUV cỡ lớn, xe gia đình, xe thể thao và xe 4x4 tốt nhất. Vòng bình chọn đầu tiên chọn ra 6 xe tương ứng với 6 hạng mục, gồm Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT và Jeep Wrangler 4xe.

Peugeot 308 - xe đô thị tốt nhất

Chiếc hatchback Peugeot 308 giành giải xe đô thị tốt nhất. Ảnh: Peugeot

308 sở hữu ngoại hình thể thao, cụm đèn lấy cảm hứng từ móng vuốt hổ. Trong khi nội thất nổi bật với màn hình i-Cockpit đặc trưng Peugeot, hệ thống thông tin giải trí trực quan. Xe trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe mới nhất. Động cơ tùy chọn máy xăng, dầu và hybrid.

Kia Sportage - SUV gia đình tốt nhất

Sportage giành giải thưởng SUV tốt nhất. Ảnh: Kia

Sportage lột xác thiết kế, thể thao hơn, bóng bẩy và cơ bắp. Nội thất bố cục tiện dụng, cải tiến công nghệ, nổi bật với màn hình cong với cặp màn hình cho cụm đồng hồ và hệ thống giải trí. Công nghệ an toàn với hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Sportage có nhiều tùy chọn động cơ ở những thị trường khác nhau, như xăng, dầu, hybrid, PHEV.

BMW iX - SUV cỡ lớn tốt nhất

BMW iX giành giải SUV cỡ lớn tốt nhất. Ảnh: BMW

Mẫu SUV thuần hiện hạng sang iX với kích thước ngang bằng X6, ngoại hình thiết kế đặc trưng BMW, lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha mảnh, tô điểm với những chi tiết màu xanh, màu của xe xanh. Nội thất tập trung công nghệ, vật liệu cao cấp và không gian rộng rãi. Bảng điều khiển bố trí tối giản, màn hình cong rộng kết hợp đồng hồ và màn hình giải trí. Xe trang bị động cơ điện.

Ford Mustang Mach-E - xe gia đình tốt nhất

Mustang Much-E giành giải thưởng xe gia đình tốt nhất. Ảnh: Ford

Mach-E là chiếc crossover điện đầu tiên của Ford, lấy cảm hứng từ xe thể thao Mustang, cạnh tranh Tesla Model Y. Xe mang kiểu dáng coupe thể thao. Nội thất thừa hưởng từ Ford Explorer, sử dụng vật liệu cao cấp, màn hình giải trí lớn 15,5 inch đặt dọc. Xe lắp động cơ điện, tùy chọn một cầu hoặc hai cầu.

Audi e-tron GT - xe thể thao tốt nhất

Audi e-tron GT đoạt giải xe thể thao tốt nhất. Ảnh: Audi

e-tron GT mang thiết kế tương tự Audi A7 Sportback nhưng kiểu dáng hiện đại và bắt mắt hơn. Mẫu sedan chạy điện là sản phẩm hợp tác giữa Audi và Porsche. Gói pin của e-tron GT tương tự Taycan. Xe trang bị hai động cơ điện, công suất 582 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa 240 km/h.

Jeep Wranger 4xe - xe 4x4 tốt nhất

Xe địa hình 4x4 tốt nhất thuộc về Jeep Wrangler 4xe. Ảnh: Jeep

Jeep biết đến với dòng xe địa hình. Wrangler 4xe đánh dấu sự ra đời của dòng off-road thân thiện môi trường, trang bị nhiều công nghệ. Xe bán ra tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Wrangler 4x4 trang bị hệ truyền động plug-in hybrid.

Minh Vũ