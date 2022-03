'Nam và nữ lái xe khác nhau thế nào'

Phụ nữ lái xe khiến người khác khó hiểu, khó đoán thì nam giới phần lớn gây va chạm là do thiếu ý thức.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia trong vài năm gần đây cho thấy, số vụ tai nạn giao thông do nam giới lái xe gây ra chiếm khoảng 87%, nữ giới là 13%. Nếu lấy tỉ lệ 87% nam với 13% nữ lái xe gây tai nạn không thể hiện được toàn cảnh sự việc, bởi nếu lấy thêm tổng số nam tham gia lái xe so với tổng số nữ tham gia lái xe, tôi tin rằng tổng số nữ lái xe, cũng chiếm tỉ lệ ít như vậy.

Khác biệt giữa nam nữ trong việc lái xe nên bàn luận đó là cách mà hai giới xử lý tình huống, gây tai nạn khác nhau: nữ giới nếu không may gây ra tai nạn thường với những tình huống khó hiểu, khó đoán trong khi nam giới gây tai nạn thường do thiếu ý thức, do có tác nhân chất kích thích.

Câu chuyện ở đây không phải là phân biệt giới mà là cảnh giác để nâng cao an toàn cho chính người cùng tham gia giao thông. Ví dụ thứ nhất dễ hiểu là, nếu thấy một chiếc xe đang đỗ nổ máy, trong xe là phụ nữ lái, cách ứng phó hợp lý nhất cho người đi bộ là không nên đi qua đầu xe này.

Ví dụ tiếp theo là nếu một chiếc xe lái chầm chậm là nữ lái, cách ứng phó tốt nhất cho người xung quanh, nhất là người đi xe phía sau nên giữ khoảng cách xa vì có thể phanh gấp hoặc đột nhiên dừng lại giữa đường.

Xã hội đã thay đổi nhiều rồi, đàn ông không nên kỳ thị phụ nữ lái xe vì chưa chắc đã lái an toàn hơn. Nhưng hiểu được đặc tính của phụ nữ để phán đoán tình huống là để biết tự phòng thân thôi.

Độc giả Phạm Sỹ Liêm