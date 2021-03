Những mẫu xe tốt nhất dành cho phái đẹp

Trang bị an toàn và hệ thống thông tin giải trí là quan trọng nhất đối với khách hàng mua xe là nữ giới.

Công suất động cơ được đặt sang một bên, các yếu tố an toàn và giải trí được đặt lên cao hơn khi phụ nữ đi mua xe và là cách họ đánh giá về xe hơi. Đội ngũ ban giám khảo của Women's World Car of the Year - Ôtô thế giới của năm dành cho phụ nữ (WWCOTY), cũng toàn nữ, gồm 50 nữ phóng viên chuyên về ôtô đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài yếu tố an toàn và giải trí, những đặc điểm khác cũng được đánh giá như chất lượng, giá thành, thiết kế, xe dễ lái hay không, cùng các yếu tố khác.

Danh sách đề cử đều là xe ra mắt trong năm 2020. Giải thưởng năm nay được công bố với 9 hạng mục khác nhau. Ở mỗi hạng mục có 3 ứng viên và chỉ một xe giành chiến thắng.

Sự kiện được nhà báo Sandy Myhre, người New Zealand, sáng lập vào năm 2009. Myhre hiện là chủ tịch danh dự, trong khi tay đua nữ người Tây Ban Nha là Marta Garcia là chủ tịch đương nhiệm.

Năm nay, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu ảnh hưởng tới quá trình bỏ phiếu bởi hạn chế các giám khảo có những trải nghiệm thực tế như những năm trước.

Xe nội thị tốt nhất: Peugeot 208

Ảnh: Peugeot

208 sở hữu ngoại hình phong cách thể thao, khác biệt. Trong cabin là đồng hồ dạng 3D i-Cockpit, màn hình cảm ứng tùy chọn 5, 7 hoặc 10 inch. Tính năng Mirror Screen của Peugeot tương thích MirrorLink, Apple CarPlay và Android Auto. Một cổng sạc và 4 cổng USB (gồm một cổng C). Ngoài ra là định vị 3D.

Xe sở hữu một loạt trang bị an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ tài xế cũng như công nghệ bán tự động: điều khiển hành trình chủ động, Stop & Go, hỗ trợ đỗ xe, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, giám sát tài xế, nhận diện và cảnh báo giới hạn tốc độ, nhận diện biển báo giao thông, giám sát điểm mù, phanh tay điện tử.

Xe gia đình tốt nhất: Skoda Octavia

Ảnh: Skoda

Mẫu xe hạng C có vô-lăng hai chấu với sưởi ấm là tùy chọn, một màn hình đứng giữa táp-lô, đèn trang trí nội thất, và lần đầu tiên có tùy chọn màn hình HUD, điều hòa ba vùng. Những trang bị tiêu chuẩn gồm cửa chỉnh điện và phanh tay điện tử.

Đặc biệt, khách hàng có thể chọn giữa 4 hệ thống thông tin giải trí, kích thước 8,25-10 inch, một số có tính năng điều khiển bằng cử chỉ hoặc giọng nói. Nhờ e-SIM, Octavia luôn kết nối giúp người sử dụng truy cập vào các dịch vụ trực tuyến. Xe còn có 5 cổng USB-C.

Xe sang tốt nhất: Lexus LC500 Cabrio

Ảnh: Lexus

LC500 sở hữu ngôn ngữ thiết kế L-Finesse hướng đến những nét cắt xẻ dứt khoát ở đèn pha LED, lưới tản nhiệt hay đuôi xe. Nội thất gồm ghế da kèm chức năng sưởi ở ghế lái, chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí. Màn hình hiển thị 10,3 inch, đèn trang trí nội thất, điều hòa tự động hai vùng.

Phiên bản LC500 mui trần 2021 trang bị gói an toàn Lexus Safety system+ (LSS+), gồm cảnh báo va chạm phía trước với phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình mọi dải tốc độ và đèn pha thông minh. Cũng giống LC500 coupe, bản mui trần còn có giám sát điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau là tiêu chuẩn.

Xe thể thao tốt nhất: Ferrari F8 Spider

Ảnh: Ferrari

F8 Spider là biến thể mui trần của F8 Tributo. Khoang nội thất vẫn giữ kiểu cổ điển, hướng đến người lái giống những chiếc Berlinetta. Bảng điều khiển hình cánh buồm, hoàn thiện bởi các chi tiết bằng da Alcantara và carbon. Xe không trang bị màn hình giải trí bởi hãng xe Italy muốn khách hàng tập trung vào trải nghiệm tốc độ.

Màn hình đa thông tin phía sau vô lăng kích thước 7 inch, tích hợp công nghệ Human Machine Interface, có thể tùy biến nhiều dạng hiển thị. Đồng hồ analog đo vòng tua màu đen tiêu chuẩn.

Ở ghế phụ, xe trang bị tùy chọn màn hình hiển thị cho hành khách kích thước 7 inch. Nếu không trang bị tùy chọn này, khách hàng có thể tiết kiệm 3.130 USD. Hệ thống loa JBL Professtional Premium gồm 6 loa.

Hệ thống an toàn trên xe gồm Launch Control, camera lùi, cảm biến đỗ xe, chương trình kiểm soát độ ổn định và lực kép Side Slip Angle Control 6.1, chương trình quản lý điện tử Ferrari Dynamic Engancer, F-Track, Frd Scm-e và E-Diff3.

SUV nội thị tốt nhất: Peugeot 2008

Ảnh: Peugeot

Mẫu CUV thuộc phân khúc xe gầm cao hạng B, thiết kế trẻ trung hơn với các đường nét góc cạnh. Nội thất 2008 là nhận diện quen thuộc trên các mẫu xe Peugeot với kiểu thiết kế hướng về người lái. Màn hình trung tâm kích cỡ tùy phiên bản.

Những tín đồ của âm thanh có thể rất thích 2008 bởi Peugeot hợp tác với hãng âm thanh Pháp Focal để trang bị cho mẫu xe này hệ thống Hi-Fi cao cấp. Hệ thống có 10 loa với thiết lập như dành cho phòng khách.

Những công nghệ an toàn hỗ trợ tài xế như cảnh báo chệch làn, điều khiển hành trình chủ động với tính năng Stop & Go, hỗ trợ đỗ xe, giám sát điểm mù chủ động và phanh tay điện tử.

SUV cao cấp tốt nhất: Land Rover Defender

Ảnh: Land Rover

Mẫu xe địa hình huyền thoại có kiểu đèn pha tròn, sử dụng kiểu LED ma trận và công nghệ chùm sáng thích ứng. Khoang lái trên Defender không quá cầu kỳ nhưng ẩn nhiều tính năng thực dụng và công nghệ. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình hiển thị hệ thống camera 360 độ, các vùng khuất tầm nhìn ở cản trước (nhìn xuyên ca-pô), đuôi xe, hỗ trợ người lái trong những tình huống khó, định vị.

Xe có điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay. Hãng đưa công nghệ Software-Over-The-Air (SOTA) lên Defender với 14 mô-đun riêng lẻ giúp nhận các bản cập nhật tính năng từ xa khi có kết nối Internet mà không cần đến đại lý.

Các công nghệ tiêu chuẩn hỗ trợ tài xế gồm cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp, camera 3D, quan sát dưới sàn xe, kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ, giám sát tình trạng tài xế, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đỗ xe, cảm biến mức nước ngập, nhận diện biển báo giao thông.

SUV 7 chỗ tốt nhất: Kia Sorento

Ảnh: Kia

Mẫu SUV sở hữu lưới tản nhiệt kiểu mũi hổ đặc trưng, đèn pha và đèn ban ngày LED, tùy chọn vành hợp kim 17-20 inch. Nội thất với nhiều công nghệ như đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình toàn cảnh 360 độ, màn hình giám sát điểm mù, tám cổng USB, tùy chọn màn hình giải trí 8 hoặc 10,25 inch, radio vệ tinh SiriusXM. Lựa chọn hệ thống âm thanh Bose 12 loa và sạc không dây.

Một loạt hệ thống hỗ trợ người lái từ tiêu chuẩn cho đến tùy chọn như giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ lái trên đường cao tốc.

Xe bán tải và dẫn động 4 bánh tốt nhất: Ford F-150

Ảnh: Ford

Mẫu pick-up thế hệ mới sở hữu loạt tiện nghi hơn cả xe sang như cần số gập, điều khiển hệ thống đèn bên ngoài cảm ứng, loa trong tựa đầu ghế là những thứ xe sang cũng chưa áp dụng. Thậm chí hai ghế trước có thể ngả như giường.

Ford trang bị cho chiếc bán tải phần mềm thông tin giải trí SYNC 4 là tiêu chuẩn với hỗ trợ Apple CarPlay, Andoid Auto và SYNC AppLink. Hai hệ thống âm thanh tùy chọn hiệu Bang & Olufsen, 8 hoặc 18 loa.

Loạt công nghệ hỗ trợ người lái thuộc Ford Co-Pilot360 2.0, như hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động.

Xe điện tốt nhất: Honda e

Ảnh: Honda

Thiết kế của Honda e lấy cảm hứng từ Mk1 Civic, cặp đèn pha tròn LED, sạc điện trên nắp ca-pô, cụm đèn hậu LED cũng dạng tròn. Bộ vành 16 hoặc 17 inch.

Phong cách nội thất gây ấn tượng với vật liệu da và cỗ, táp-lô và bảng điều khiển trung tâm ốp màu đồng, tương đồng với điểm nhấn ở cửa xe, hay logo "Honda e" phát sáng bằng đèn LED màu xanh ở bậc cửa.

Bên cạnh bảng đồng hồ 8,8 inch là cặp màn hình 12,3 inch thông tin giải trí và hai màn hình 6 inch cho gương hậu. Gương hậu hai bên thay bằng camera. Bản Advance thêm chế độ đỗ xe bán tự động, phát wifi. Cần số dạng phím bấm.

Mỹ Anh