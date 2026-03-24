6 lý do khiến cung đường VM Green Paradise Can Gio đặc biệt

Cảnh quan rừng - biển, địa hình phẳng, ít góc cua khiến cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio trở thành trải nghiệm khác biệt cho runner.

Diễn ra ngày 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio là giải đầu tiên của hệ thống được tổ chức tại vùng sinh thái rừng ngập mặn đan xen ven biển đặc trưng phía Nam TP HCM. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ, địa hình bằng phẳng, mặt đường rộng thoáng cùng cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị ồn ào hứa hẹn mang đến một trải nghiệm thi đấu vừa thuận lợi để bứt phá thành tích, vừa giàu cảm xúc cho runner.

Cung đường "xuyên rừng - kề biển"

Điểm đặc biệt của VM Green Paradise Cần Giờ nằm ở sự đan xen hiếm có giữa hai lớp cảnh quan đặc trưng nhất của địa phương - rừng và biển. Runner sẽ xuất phát và về đích tại khu vực ven biển bên trong Vinhomes Green Paradise - đại đô thị sinh thái 2.870 ha. Hành trình cũng đưa runner qua những trục đường xuyên rừng ngập mặn nổi tiếng như Duyên Hải, Rừng Sác.

Sự giao thoa này đem lại màu sắc riêng cho cuộc đua. Runner vừa có thể tăng tốc trong không gian thoáng đãng ven biển, vừa trải qua những đoạn đường dài giữa rừng ngập mặn. Chính điều này giúp đường đua Cần Giờ không chỉ khác biệt về cảnh quan, mà còn tạo cảm xúc mới mẻ cho runner trong suốt hành trình thi đấu.

Hai bên đường Rừng Sác là những mảng rừng ngập mặn trải dài. Ảnh: Thanh Tùng

Sắc xanh bao trùm

Ban tổ chức cho biết khoảng 80% lộ trình đi qua khu vực có cây xanh, mức cao nhất trong các giải VnExpress Marathon hiện nay. Đây không chỉ là lợi thế về thiên nhiên, mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm dễ chịu cho người chạy.

Nghiên cứu của tiến sĩ kiến trúc cảnh quan Dengkai Huang, công bố trên tạp chí Urban Forestry & Urban Greening năm 2022, cho thấy runner có xu hướng hài lòng hơn với những cung đường sở hữu nhiều mảng xanh trong tầm mắt và mật độ "blue space" (không gian gắn với nước) cao.

Không chỉ tác động đến cảm nhận thị giác, cảnh quan xanh còn đem lại lợi ích về mặt vi khí hậu. Theo tiến sĩ Haiwei Li (Đại học Cambridge, Anh), cây xanh có thể giúp giảm stress nhiệt nhờ tạo bóng râm và thúc đẩy quá trình thoát hơi nước. Với Cần Giờ, lợi thế này trở nên rõ rệt hơn, khi đường chạy đi qua mặt nước, đón gió biển và băng qua những đoạn rừng có tán cây dày.

Địa hình bằng phẳng, ít dốc

Các tuyến đường ven biển và xuyên rừng ngập mặn ở Cần Giờ tương đối bằng phẳng, ít dốc và kéo dài liên tục trong nhiều km. Đặc điểm này giúp runner duy trì nhịp độ ổn định, hạn chế việc phải liên tục điều chỉnh tốc độ do thay đổi địa hình.

Địa hình ít biến động độ cao cũng giúp runner kiểm soát cadence (guồng chân) và bước chạy tốt hơn. Khi không phải lên dốc hay xuống dốc liên tục, cơ thể dễ duy trì nhịp thở và nhịp tim ổn định, từ đó tối ưu hiệu quả của các buổi tập sức bền.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại Cần Giờ được đầu tư đồng bộ, với 100% đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa. Nhờ đó, runner có thể sải bước trên mặt đường ổn định, tạo cảm giác tiếp đất đều, chắc chân và liền mạch trong suốt các cự ly.

Nhóm runner chạy bộ trên đường Rừng Sác tháng 9/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Đường thẳng, ít khúc cua

Một điểm đáng chú ý khác của cung đường Cần Giờ là nhiều đoạn chạy có hướng tuyến thẳng và ít khúc cua. Điều này tạo cảm giác thoáng đãng ngay từ khi tăng tốc, đồng thời giúp runner dễ quan sát phía trước, chủ động hơn trong việc giữ nhịp và phân phối sức.

Bên cạnh đó, những cung đường ít phải đổi hướng thường đem lại cảm giác "mượt chân" hơn. Khi không phải xử lý quá nhiều khúc cua hay các pha giảm tốc rồi tăng tốc trở lại, runner có thể duy trì guồng chạy đều hơn, hạn chế việc bị ngắt nhịp không cần thiết. Điều này đặc biệt phù hợp với các buổi chạy dài hoặc chạy tempo, khi mục tiêu là giữ tốc độ ổn định trong thời gian dài.

Mặt đường rộng, độ thoáng lớn

Cần Giờ có lợi thế về độ rộng mặt đường, đặc biệt ở trục Rừng Sác. Tuyến này dài gần 40 km, rộng khoảng 30 m, tạo nên không gian di chuyển rộng rãi giữa hệ sinh thái rừng - biển.

Mặt đường rộng đồng nghĩa cảm giác sải chân thoáng, dễ tìm khoảng trống để vào guồng và ít bị gò bó hơn khi thi đấu đông người. Không gian mở, thoáng cũng giúp hành trình bớt cảm giác nén, nhất là ở những đoạn dài cần duy trì nhịp chạy ổn định.

Cảm giác "tách khỏi đô thị"

Dù chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ lại mang diện mạo đối lập với phố xá đông đúc: ít cao ốc, ít giao cắt dày đặc, thay vào đó là những trục đường xuyên rừng ngập mặn, ven biển và không gian mở kéo dài.

Với nhiều runner, cảm giác tách khỏi đô thị không chỉ là câu chuyện cảnh quan mà còn là trải nghiệm tinh thần trong suốt hành trình. Không gian bớt ồn, ít áp lực thị giác từ nhà cửa và phương tiện, cùng nền cảnh rừng - biển đặc trưng giúp runner dễ tập trung hơn vào nhịp chân, hơi thở và cảm giác thi đấu.

Hải Long