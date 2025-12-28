6 loại thực phẩm nên hạn chế để sống thọ

Người sống thọ hiếm ăn ngũ cốc tinh chế, thịt đỏ, thực phẩm đóng gói, sữa bò, đồ ngọt nhiều đường và thịt chế biến sẵn.

Bí quyết trường thọ không chỉ nằm ở những gì chúng ta ăn, mà còn ở những gì chúng ta chủ động loại bỏ. Các chuyên gia nghiên cứu về "Vùng Xanh" (Blue Zones) đã chỉ ra danh sách những thực phẩm bị các bách niên giai lão "ngó lơ" để duy trì sức khỏe dẻo dai.

Centenarians - những người sống thọ từ 100 tuổi trở lên - là đối tượng nghiên cứu trọng điểm để giải mã các yếu tố dẫn đến lão hóa lành mạnh. Chuyên gia Dan Buettner, người tiên phong nghiên cứu về các "Vùng Xanh" (như Okinawa - Nhật Bản, Sardinia - Ý hay Singapore), cho biết: "Việc tránh những thực phẩm này giúp họ giảm thiểu các bệnh mãn tính vốn thường nảy sinh từ chế độ ăn hiện đại".

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm hiếm khi xuất hiện trong căn bếp của người sống thọ:

Ngũ cốc tinh chế

Trong khi người Mỹ tiêu thụ lượng lớn bánh mì trắng, mì ống và ngũ cốc ăn sáng đã qua chế biến, thì người sống thọ lại ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt.

Ngũ cốc tinh chế đã bị loại bỏ lớp cám và mầm, lấy đi hầu hết chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin E và các khoáng chất thiết yếu. Việc tiêu thụ tinh bột "trắng" không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn gây áp lực lên đường huyết và hệ miễn dịch.

Người sống thọ thường chỉ ăn thịt đỏ trong những dịp đặc biệt hoặc với lượng rất hạn chế. Ảnh: Bùi Thủy

Thịt đỏ

Thịt đỏ (bò, heo, cừu) rất hiếm khi xuất hiện trong thực đơn Vùng Xanh. Thay vào đó, những người sống gần biển ưu tiên cá - nguồn đạm rẻ và lành mạnh hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và bệnh tim mạch. Người sống thọ thường chỉ ăn thịt đỏ trong những dịp đặc biệt hoặc với lượng rất hạn chế.

Thực phẩm đóng gói sẵn

Bạn sẽ khó lòng tìm thấy một tủ đồ ăn đầy rẫy các túi bánh snack hay thực phẩm chế biến sẵn trong nhà của một cụ già 100 tuổi. Những sản phẩm này chứa đầy chất bảo quản, hương liệu nhân tạo và lượng đường cực cao.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy thực phẩm siêu chế biến liên quan trực tiếp đến sự suy giảm nhận thức và chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi.

Sữa bò

Mặc dù sữa cung cấp canxi và protein, nhưng các bách niên giai lão tại các Vùng Xanh lại tiêu thụ rất ít sữa động vật. Thay vào đó, họ thường sử dụng các sản phẩm thay thế hoặc sữa từ hạt, sữa dê, cừu với lượng nhỏ.

Sữa bò thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Việc hạn chế sữa động vật được cho là một trong những yếu tố giúp họ duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

Đồ uống và đồ ngọt nhiều đường

Với người sống thọ, đồ ngọt chỉ dành cho các dịp lễ tết hoặc kỷ niệm đặc biệt. Họ gần như nói không với soda, nước tăng lực hay nước trái cây đóng hộp.

Đường bổ sung là tác nhân gây viêm hàng đầu, dẫn đến hàng loạt bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, béo phì, bệnh gan và suy giảm trí nhớ. Thay vào đó, họ chọn vị ngọt tự nhiên từ trái cây tươi.

Thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói)

Đây là nhóm thực phẩm bị "tẩy chay" mạnh mẽ nhất trong thực đơn trường thọ. Xúc xích, thịt nguội hay hotdog không chỉ giàu chất béo bão hòa mà còn chứa nitrat - một hợp chất gây bệnh.

Từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Việc loại bỏ nhóm này giúp người sống thọ bảo vệ mình khỏi các bệnh ung thư và tim mạch chuyển hóa.

Bên cạnh việc chọn thực phẩm, người sống thọ còn áp dụng quy tắc 80/20. Họ dừng ăn khi dạ dày đã đầy khoảng 80% và dành 20% còn lại cho những sở thích cá nhân một cách điều độ. Kết hợp với việc vận động tự nhiên hàng ngày, duy trì kết nối cộng đồng và sống có mục đích, họ đã tạo nên công thức hoàn hảo cho một cuộc đời rực rỡ và dài lâu.

Mỹ Ý (Theo Real Simple)