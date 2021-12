6 loại cây lọc không khí trong phòng khách

Lưỡi hổ, trầu bà, kim phát tài, phú quý, thiết mộc lan... là những cây dễ chăm sóc, phù hợp đặt tại phòng khách giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác mát mẻ.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 3, cho biết đặt cây xanh trong phòng khách giúp làm mềm ranh giới giữa trong và ngoài nhà. Bên cạnh đó, màu xanh mang lại cảm hứng từ thiên nhiên, thanh lọc không khí.

"Cây xanh, hoa cỏ trong phòng khách tác động tới chúng ta qua thị giác và khứu giác, qua đó làm cho tâm trạng và cảm xúc con người tốt hơn, dễ đạt được nhiều thành công hơn", bác sĩ Tấn Vũ cho hay.

Theo bác sĩ Vũ, đặc trưng của phòng khách khác với phòng ngủ và nhà bếp là có nhiều ánh sáng hơn, diện tích rộng hơn, là không gian chính của căn nhà. Do đó, chủ nhà có thể chọn cây có kích thước lớn, màu sắc rực rỡ để tạo sự thu hút, ưu tiên những loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít khi phải tưới nước. Chọn cây cho phòng khách theo sở thích, hoặc theo phong thủy - những loại cây được tin sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng, sức khỏe.

"Trang trí cây xanh trong phòng khách với tiêu chí thiết thực, đẹp và hữu ích, thanh lọc không khí tốt", bác sĩ Vũ nói.

Theo gợi ý của chuyên gia, nên chọn những loài cây mọng nước, lá dày, ít nhu cầu tưới nước, phù hợp với điều kiện giới hạn về ánh sáng và nhiệt độ của phòng khách.

Lưỡi hổ

Lưỡi hổ có ưu điểm không cần quá nhiều ánh sáng, lá sọc xanh, viền vàng làm sáng không gian, nhu cầu tưới nước ít. Ngoài ra lưỡi hổ còn có tác dụng lọc không khí, loại bỏ độc tố trong nhà.

Cây lưỡi hổ dễ chăm sóc, giúp thanh lọc không khí. Ảnh: Lê Cầm

Trầu bà lá xẻ

Loại cây này có những chiếc lá to, màu xanh đậm, xẻ thùy sâu, lá rất lạ và đẹp. Cây dễ trồng và chăm sóc. Nhiều người có niềm tin sức sống của loài cây này bền bỉ, tượng trưng cho sức khỏe bền lâu, may mắn và bình an.

Kim phát tài

Kim phát tài có lá dày, bóng, xanh mướt, tán cân đối, biểu trưng cho sự sung sức, năng lượng tràn đầy.

Kim ngân

Cây kim ngân có thân trụ, lá xanh mượt, nhu cầu ánh sáng thấp. Ngoài ý nghĩa phong thuỷ đem lại may mắn và tài lộc thì cây kim ngân còn giúp không gian phòng khách thêm xanh mát, trong lành, lọc không khí.

Phát tài (thiết mộc lan)

Đây là loại cây thân gỗ, lá thuôn dài tập trung ở phần đỉnh cây, dễ chăm sóc, nhu cầu ánh sáng thấp. Chúng có thể loại bỏ tốt một số loại độc trong không khí như cacbon monoxit, benzene, toluene, formallhelyde... mang đến không gian trong lành.

Phú quý

Lá phú quý có hai màu xanh đỏ kết hợp tạo ấn tượng cho phòng khách. Cây phú quý còn có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi, giảm bớt khói bụi, giúp gia chủ cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng..

Ngoài ra, theo bác sĩ Vũ một số loại cây có kích thước lớn và dáng đẹp như dừa cảnh, cau cạnh, cọ, bàng Singapore, chuối rẻ quạt cũng phù hợp với không gian phòng khách.

Bên cạnh đó, hoa tươi cũng là lựa chọn tốt, chưng các loại hoa có mùi thơm, màu sắc tươi sáng rực rỡ làm sáng bừng không gian sống. Các loại hoa như hoa hồng, lavender... mang lại sự thư giãn, giảm căng thẳng hay một chậu hương thảo tỏa mùi thơm nồng ấm sẽ mang lại một không khí khác lạ.

Bác sĩ Vũ lưu ý khi trồng cây trong nhà cần chú ý tới đặc điểm của từng loại cây, loài hoa mà có chế độ chăm sóc phù hợp để giữ cây luôn tươi tốt. Không nên để cây và hoa héo trong phòng khách. Cần đặt cây, chậu hoa ở vị trí cố định và vững chắc, tránh sự rơi vỡ hay nghịch ngợm của trẻ nhỏ sẽ gây tai nạn. Nên lót một cái đĩa dưới đáy chậu để nước tưới không chảy ra sàn.

"Không nên trồng một số loại cây có chất độc để tránh thú nuôi hoặc trẻ em tò mò ăn phải như vạn niên thanh, trúc đào", bác sĩ khuyến cáo.

Lê Cầm