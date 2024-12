6 điều khách Việt ngạc nhiên khi đến Italy

Ít nhà vệ sinh công cộng, người dân ăn uống trên vỉa hè, phải trả phí khăn trải bàn cho nhà hàng là những điều ở Italy gây ngạc nhiên cho du khách Việt.

Độc giả Trịnh Hằng, Hà Nội, đến Italy hơn 10 ngày hồi đầu năm, chia sẻ nhiều kinh nghiệm du lịch tại quốc gia này. Chị cho hay dù thường xuyên nhìn thấy Italy qua sách báo, phim ảnh và các trang hướng dẫn du lịch, nhưng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng vì nhiều trải nghiệm thực tế khi đến đây.

Italy rất ít nhà vệ sinh công cộng, người dân ngồi bệt ăn uống ngay ở trên vỉa hè, phải trả phí khăn trải bàn và dao dĩa khi ăn nhà hàng là ba trong số những điều ngạc nhiên của khách Việt.

Coperto - khoản phí ở các nhà hàng

Khoản phí coperto trong nhà hàng. Ảnh: Trịnh Hằng

Du khách lần đầu đến Italy và đi nhà hàng sẽ ngạc nhiên khi nhận hóa đơn. Có một "món" không thay đổi, đó là coperto, dù không xuất hiện trong thực đơn và du khách cũng không hề gọi.

Coperto thực chất là phí phục vụ, còn được gọi là "phí ngồi". Khách vào nhà hàng sẽ phải trả khoản phí này. Coperto được trả cho khăn trải bàn, khăn ăn, dao nĩa, ly chén, gia vị và bánh mì bày sẵn. Kể cả khi khách không ăn bánh mì vẫn phải thanh toán coperto. Phí này thường ở mức 3 euro, một số nơi 5 euro một người.

Ít nhà vệ sinh công cộng

Nhà hàng, quán cà phê và các xe bán thức ăn hiện diện khắp phố phường Italy, nhưng nhà vệ sinh công cộng khá ít. Ở Rome, một quần thể di tích rộng lớn gồm đấu trường La Mã Colosseum, quảng trường La Mã (Roman Forum), đồi Palatino có rất ít nhà vệ sinh và chỉ ở bên trong hàng rào. Nếu du khách không mua vé thăm di tích hoặc dùng bữa tại các nhà hàng thì khó tìm được nhà vệ sinh. Tại các trung tâm thương mại, nhà ga, bến tàu có nhà vệ sinh nhưng đa số phải trả phí, với mức khoảng 18.000-20.000 đồng một người.

Sạp báo in phổ biến

Sạp báo - thứ đã biến mất trên đường phố ở nhiều quốc gia, nhưng vẫn hiện diện phổ biến ở Italy. Du khách có thể nhìn thấy sạp báo từ thành thị đến nông thôn, bán cả bưu thiếp, đồ lưu niệm, đồ uống. Trên các sạp luôn có báo mới.

Sạp báo là nơi du khách dễ dàng mua được thẻ giao thông công cộng, vé tàu điện ngầm, xe buýt và đa số du khách đến Italy đều di chuyển bằng hệ thống phương tiện công cộng, với các ưu điểm giá rẻ, tiện lợi.

Ngồi bệt ăn uống trên vỉa hè

Du khách ngồi bệt ăn uống ở khắp nơi trên phố. Ảnh: Trịnh Hằng

Nhiều du khách đến Italy sẽ ngạc nhiên khi thấy người dân nghỉ ngơi, nằm ngủ, ngồi bệt ăn uống ngay vỉa hè, quảng trường hoặc dải phân cách, trái ngược với hình ảnh "lãng mạn", "sang trọng" thường được dùng để miêu tả về nơi này.

Hiện tượng này do nhiều yếu tố tạo nên, có thể do tính cách phóng khoáng thích sự thoải mái, khí hậu dễ chịu và một phần cũng do số lượng người đến Italy quá đông, nhiều thời điểm vượt quá sức chứa của các hàng quán.

Trên thực tế, ngồi lề đường, ngắm những kiệt tác kiến trúc nghìn năm tuổi, nhìn dòng người qua lại và nhâm nhi bữa trưa kiểu Italy cũng là một thú vui.

Thưởng thức opera giữa đường phố

Opera vốn là môn nghệ thuật hàn lâm, thường được trình diễn trong các nhà hát sang trọng, khán thính giả đến xem cũng thường có trang phục tương xứng. Nhưng ở Italy, du khách có thể thưởng thức những bản opera quen thuộc với nhiều người Việt như La Traviata, Nessun dorma, Mặt Trời của tôi, Trở về Soriento ngay trên vỉa hè bởi những nghệ sĩ đường phố.

Đa số các buổi biểu diễn này vào chiều tối, thu hút du khách, nhất là ở khu vực các phố đi bộ, trung tâm mua sắm hoặc quảng trường cổ.

Mọi điểm tham quan đều mua vé sớm

Khách du lịch luôn phải xếp hàng dài ở mọi điểm tham quan. Ảnh: Trịnh Hằng

"Có tiền là mua được tất cả" - suy nghĩ này không áp dụng được ở Italy. Vì lượng du khách quá đông, hầu hết các điểm du lịch đều bán vé sớm qua mạng, và nếu đến để nơi mới mua vé khả năng phải quay về rất cao. Ngay cả khi đã mua vé sớm, du khách cũng cần đến sớm, mang theo cả đồ ăn để sẵn sàng tinh thần xếp hàng. Rất nhiều địa điểm có thể phải xếp hàng vài giờ mới được vào cửa, như Duomo di Firenze ở Florence, Duomo di Milano ở Milan, hay Vatican ở Rome.

Nếu có dự định đến Italy, bạn hãy xin visa sớm, sau đó lên mạng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và mua vé tham quan sớm nhất có thể để tận hưởng chuyến đi của mình.

Trịnh Hằng