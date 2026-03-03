6 dấu hiệu ở miệng có thể cảnh báo thiếu chất

Những thay đổi bất ngờ trong khoang miệng như nứt khóe môi, lưỡi sưng, chảy máu nướu, loét miệng tái phát có thể liên quan đến thiếu hụt vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Những thay đổi ở khoang miệng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, những biến đổi nhỏ ở môi, nướu hoặc lưỡi đôi khi là tín hiệu sớm của thiếu hụt dinh dưỡng. Nhận diện sớm các dấu hiệu này giúp phát hiện thiếu hụt và bổ sung vi chất kịp thời.

Nứt khóe môi

Tình trạng này có thể nặng hơn khi trời lạnh hoặc do liếm môi nhiều, nhưng nếu tái phát thường xuyên, nhiều khả năng phản ánh mất cân bằng dinh dưỡng. Các vết nứt nhỏ nhưng đau ở hai khóe môi thường liên quan đến thiếu sắt, kẽm hoặc vitamin nhóm B như riboflavin (B2) và B12. Điều trị tại chỗ sẽ không hiệu quả nếu không bổ sung đúng vi chất còn thiếu.

Lưỡi sưng, nhẵn bóng

Lưỡi bình thường được bao phủ bởi hàng nghìn gai lưỡi nhỏ li ti (papillae), có màu hồng nhạt. Khi các gai này biến mất, nguyên nhân thường là thiếu vitamin nhóm B, đặc biệt folate (B9), niacin (B3) và B12. Thiếu sắt cũng có thể gây biểu hiện tương tự.

Người bệnh có thể đau lưỡi, khó chịu khi ăn hoặc nói. Đây là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của thiếu hụt vi chất.

Chảy máu nướu

Chảy máu nướu thường do chải răng quá mạnh hoặc vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, tình trạng kéo dài có thể liên quan đến thiếu vitamin C. Vitamin này cần thiết cho sự bền vững của thành mạch và mô liên kết. Khi thiếu hụt, nướu trở nên yếu, dễ chảy máu. Ở giai đoạn nặng, có thể xuất hiện sưng viêm, nhiễm trùng.

Loét miệng tái phát

Loét tái diễn không chỉ là vấn đề nhỏ mà có thể phản ánh chế độ ăn thiếu cân đối. Các vết loét miệng (canker sores) xuất hiện thường xuyên và lâu lành có thể liên quan đến thiếu sắt, folate, vitamin B12 và B6. Những vi chất này đóng vai trò quan trọng trong tái tạo tế bào và tạo máu. Khi thiếu hụt, niêm mạc miệng dễ tổn thương, loét hơn.

Cảm giác bỏng rát hoặc tê trong miệng

Cảm giác châm chích hoặc nóng rát ở lưỡi hay khoang miệng có thể liên quan đến thiếu sắt hay vitamin nhóm B. Các vi chất này cần thiết cho chức năng thần kinh và quá trình phục hồi mô. Khi thiếu, có thể xuất hiện các cảm giác bất thường dù không liên quan đến thức ăn hay thói quen vệ sinh răng miệng.

Sâu răng tái phát hoặc men răng yếu

Sâu răng thường xuyên có thể liên quan đến thiếu canxi, vitamin D hoặc phot pho. Mức vitamin C thấp cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nướu, trong khi thiếu flo làm giảm độ bền của men răng.

Để phòng ngừa thiếu hụt dinh dưỡng, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Trường hợp cần thiết có thể bổ sung vi chất theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Khám sức khỏe và xét nghiệm máu định kỳ giúp phát hiện sớm tình trạng thiếu hụt.

