6 dấu hiệu cảnh báo gan 'kêu cứu'

Các vấn đề về gan có thể biểu hiện triệu chứng như vàng da, ngứa da, đau bụng trên bên phải và chán ăn.

Gan thực hiện nhiều chức năng duy trì sự sống và sản xuất hormone, protein cần thiết cho các bộ phận khác của cơ thể. Gan làm sạch độc tố, sản xuất mật, điều hòa lượng máu và chuyển hóa protein, carbohydrate cùng với chất béo để cơ thể có thể sử dụng.

Các vấn đề ở gan có nguy cơ dẫn đến rối loạn hoạt động của toàn bộ cơ thể. Tổn thương gan không phục hồi có thể gây suy gan hoặc cần ghép tạng, tử vong. Các dấu hiệu biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Vàng da

Vàng da là tình trạng da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Trong một số trường hợp ngay cả nước tiểu cũng có màu vàng sẫm. Đây là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan cùng các bệnh lý tiềm ẩn khác. Thông thường, gan khỏe mạnh sẽ hấp thụ bilirubin và chuyển hóa thành mật, tham gia vào quá trình tiêu hóa và phần còn lại được đào thải qua phân. Vàng da xảy ra khi gan không xử lý hiệu quả các tế bào hồng cầu, dẫn đến hình thành quá nhiều bilirubin gây vàng da.

Ngứa da

Gan hoạt động kém hoặc suy giảm chức năng đều dẫn đến tích tụ nồng độ muối mật cao dưới da, khiến người bệnh ngứa và bong tróc da. Các vấn đề về da phát triển ngẫu nhiên thường do các vấn đề về gan gây ra. Chúng thường là những dấu hiệu đầu tiên, rõ ràng nhất của tình trạng này. Tuy nhiên, không phải ai bị ngứa da cũng có nồng độ mật cao mà còn có thể do các bệnh lý khác. Do đó, đi khám chuyên khoa và làm các xét nghiệm cần thiết giúp loại trừ liên quan đến bệnh gan.

Chán ăn

Một trong những chức năng của dịch mật do gan sản xuất là hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Thông thường, khi gan hoạt động không bình thường hoặc rối loạn chức năng gan, người bệnh có cảm giác chán ăn. Điều này dẫn đến sụt cân, đau bụng, buồn nôn và giảm năng lượng.

Chảy máu và bầm tím thường xuyên

Nếu bạn dễ bị bầm tím hoặc vết thương lâu lành, hãy đi khám sớm để đảm bảo gan hoạt động tốt. Chảy máu hoặc bầm tím sau chấn thương là do thiếu hụt các protein đặc hiệu cần thiết cho quá trình đông máu. Protein được sản xuất bởi gan và có khả năng bị rối loạn do các bệnh lý tiềm ẩn về gan. Trong một số trường hợp, người bệnh còn nôn ra máu hoặc thấy máu trong phân.

Đau và sưng bụng trên, bên phải

Nếu phần bụng trên bên phải thường xuyên bị đau, nguyên nhân có khả năng là do gan tổn thương. Tổn thương gan có thể gây viêm đồng thời dẫn đến tích tụ dịch trong bụng, gây đau nhói khi một người cử động và thở.

Thiếu tập trung

Khi gan không thể lọc độc tố khỏi máu, nó cản trở các chức năng khác của cơ thể. Các dấu hiệu tích tụ độc tố cũng có thể biểu hiện ở trí nhớ và sức khỏe tinh thần. Thiếu tập trung, lú lẫn, mất trí nhớ nhẹ, thay đổi tâm trạng và tính cách khác thường đều là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn về gan.

Bảo Bảo (Theo Times of India)