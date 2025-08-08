Dấu hiệu âm thầm cảnh báo gan tổn thương

Gan hoạt động kém có thể gây mệt mỏi liên tục, da chuyển màu vàng, ngứa dai dẳng hoặc xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Nó lọc toàn bộ máu, sản xuất mật, chống nhiễm trùng và điều hòa axit amin. Tuy nhiên, gan cũng là bộ phận dễ bị tổn thương. Các bệnh gan gây tổn thương thường không biểu hiện các dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng cho đến khi tình trạng nghiêm trọng xảy ra. Dưới đây là 6 dấu hiệu tổn thương gan cần chú ý.

Đổi màu da

Một trong những dấu hiệu của bệnh gan là da đổi màu hoặc vàng da. Vàng da còn khiến lòng trắng mắt chuyển vàng. Nó cũng có khả năng dẫn đến da sẫm màu ở các vùng như cổ, nách, nhất là phụ nữ.

Các vấn đề khác về da

Gan tổn thương thường có biểu hiện trong cơ thể dưới dạng nhiều tình trạng da. Chúng bao gồm ban đỏ lòng bàn tay - tình trạng da lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ; u mạch nhện, xảy ra khi các mạch máu xuất hiện thành từng cụm giống như mạng nhện dưới da với các đốm đỏ. Vết bầm tím không rõ nguyên nhân và ngứa dai dẳng do tích tụ muối mật trong máu cũng là những dấu hiệu cảnh báo.

Bệnh não gan

Bệnh não gan (hôn mê gan) là tình trạng rối loạn chức năng não, phổ biến ở bệnh nhân mắc bệnh gan tiến triển (cấp tính hoặc mạn tính). Các độc tố trong gan không được lọc, có thể lan truyền đến não, làm gián đoạn hoạt động của cơ quan này. Bệnh lý này có thể biểu hiện dưới dạng thay đổi tâm trạng, hay quên, lú lẫn và suy sụp về cảm xúc và tinh thần.

Kinh nguyệt bất thường

Một trong những dấu hiệu bệnh gan dễ nhận biết ở phụ nữ là bất thường về kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt không đều, chảy máu nhiều hoặc ít, mất kinh có thể là dấu hiệu đáng lo ngại. Gan đóng vai trò trong việc chuyển hóa, điều hòa hormone nếu nó hoạt động không bình thường sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt.

Nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu

Nước tiểu sẫm màu có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan. Gan đào thải hợp chất màu vàng gọi là bilirubin qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi chức năng này bị ảnh hưởng, bilirubin sẽ tích tụ, dẫn đến nước tiểu sẫm màu hơn. Mật trong gan tạo nên màu sắc của phân, nếu không được gan sản xuất, mật sẽ hòa vào phân, tạo nên màu nhạt, xám hoặc màu đất sét.

Rối loạn tiêu hóa và khó chịu ở bụng

Chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt có thể gây đầy hơi hoặc thỉnh thoảng khó tiêu song các vấn đề tiêu hóa dai dẳng có thể là dấu hiệu khó nhận biết của bệnh gan. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất mật, giúp tiêu hóa chất béo.

Gan tổn thương cũng gây buồn nôn, cảm giác no sau khi ăn ít, đầy hơi hoặc đau ở phía trên bên phải bụng. Một số người cũng có thể bị cổ trướng - tình trạng tích tụ dịch trong bụng, gây sưng tấy rõ rệt.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Medical News Today)