6 cầu thủ, HLV nổi danh từng gia nhập V-League

Denilson (Brazil, áo xám) là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên đặt chân đến V-League. Anh gia nhập Hải Phòng theo hợp đồng ngắn hạn ba tháng, đến hết mùa 2009, với mức lương tháng khoảng 40.000 USD.
Bản hợp đồng ấy từng tạo ra cơn sốt ở Việt Nam. Trong ngày Denilson ra mắt, có khoảng 7.000 người đến sân Lạch Tray để được tận mắt trông thấy danh thủ Brazil.
Ngày 21/6, tiền vệ sinh năm 1977 đá trận ra mắt và sút phạt thành bàn ngay phút thứ 2, mở ra chiến thắng 3-1 trước HAGL. Tuy nhiên, 50 phút trên sân chứng kiến Denilson di chuyển khó khăn, chạy tập tễnh và nhiều khi tự ngã. Hai ngày sau, anh chủ động đề nghị thôi hợp đồng vì chấn thương. Hải Phòng chấp thuận và mất 10.000 USD cho nửa tháng lương, cùng 15.000 USD cho 50 phút thi đấu thực và một bàn thắng. Ảnh: Minh Thu
Denilson trưởng thành từ lò Sao Paulo ở Brazil, rồi cập bến Real Betis của Tây Ban Nha với giá 32 triệu USD năm 1998 để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi ấy. Nhưng bản hợp đồng kỷ lục ấy cũng là khởi điểm cho một quá trình sa sút không phanh, dần chôn vùi sự nghiệp đỉnh cao của Denilson. Anh sau đó khoác áo nhiều CLB ở nhiều nơi trên thế giới, như Flamengo (Brazil), Bordeaux (Pháp), Al Nassr (Saudi Arabia), FC Dallas (Mỹ), Palmeiras và Itumbiara (Brazil).
Trong màu áo tuyển Brazil, Denilson ghi 8 bàn qua 61 trận, là thành viên của đội hình á quân World Cup 1998 và vô địch năm 2002. Ảnh: FIFA
Nastja Ceh (Slovenia) cập bến Thanh Hóa năm 2013. Dù đã ở đoạn cuối sự nghiệp, tiền vệ sinh năm 1978 vẫn thể hiện đẳng cấp khi thi đấu thường xuyên tại Việt Nam trong hai mùa giải. Thành tích của Ceh là ghi 15 bàn sau 42 trận, và đóng góp vào vị trí thứ ba V-League 2014. Ảnh: Đức Đồng
Ceh từng là tài năng trẻ sáng giá của Slovenia, khi mới 17 tuổi đã được đôn lên đội một Drava Ptuj. Đây là bàn đạp để anh chuyển sang thi đấu cho CLB nổi danh của Bỉ là FC Brugge và được mệnh danh là “Vua đá phạt”. Tại Brugge, Ceh giành 9 trong 13 danh hiệu toàn sự nghiệp.
Ceh cũng không xa lạ với những sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Anh từng đọ tài cùng các siêu sao AC Milan như Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Paolo Maldini ở Champions League khi khoác áo FC Brugge. Tiền vệ sinh năm 1978 cũng góp mặt ở hai trong số ba trận của đội tuyển Slovenia tại World Cup 2002. Ảnh: Belimage
Ljupko Petrovic (Serbia) là một trong những nhà cầm quân quốc tế mang đến nhiều màu sắc thú vị cho V-League khi dẫn dắt Thanh Hóa, với tính cách mạnh mẽ và dấu ấn chuyên môn. Ông nhiều lần phản ứng dữ dội với trọng tài trên sân, nhưng biến Thanh Hóa trở nên giàu sức chiến đấu và suýt vô địch V-League 2017 nếu không có những sai lầm cá nhân vào cuối mùa.
Vì mâu thuẫn với ông bầu Nguyễn Văn Đệ, HLV Petrovic không được gia hạn hợp đồng. Đến thời ông bầu mới Cao Tiến Đoan, đội bóng xứ Thanh mời ông trở lại dẫn dắt giai đoạn năm 2020 đến 2022, nhưng không thể vực dậy đội bóng có lực lượng đã suy yếu. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Petrovic sinh năm 1947, bắt đầu cầm quân từ 1982. Ngoài Thanh Hóa, ông từng làm việc ở 25 CLB ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Serbia, Áo, Croatia, Trung Quốc, Qatar… Các CLB nổi tiếng ông từng dẫn dắt có Sao Đỏ Belgrade, Espanyol, Olympiakos... Thành tích nổi bật nhất của HLV Petrovic là vô địch C1 châu Âu năm 1991 cùng Sao đỏ Belgrade. Ảnh: Starsport
Daisuke Matsui (Nhật Bản) gia nhập Sài Gòn FC (nay đã giải thể) từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, ở tuổi 39, anh thi đấu không thành công. Dịch Covid-19 khiến V-League 2021 bị hủy cũng là lúc Matsui trở lại Nhật Bản thi đấu futsal, rồi chơi ở các cấp thấp của J-League. Ảnh: Đức Đồng
Matsui (số 8) sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp năm 2000 cho Kyoto Purple Sanga. Danh thủ Nhật Bản từng chơi bóng ở Pháp tám năm với 6 mùa tại Ligue 1 cho Le Mans (2004 đến 2008), Saint-Etienne (2008-2009), Grenoble (2009-2011) và Dijon (2011-2012), rồi sang Bulgaria, Ba Lan trước khi trở lại Nhật Bản.
Ở cấp độ đội tuyển, Masui là thành viên của Nhật Bản giai đoạn 2003-2011, đá 31 trận và ghi một bàn. Anh từng dự FIFA Confederations Cup 2003 và Olympic 2004, đá cả bốn trận của Nhật Bản tại World Cup 2010. Asian Cup 2011 là giải đấu lớn cuối cùng của Masui, nơi anh đá hai trận và cùng đội tuyển vô địch. Ảnh: AFP
Percy Tau (Nam Phi) là tân binh nổi bật nhất của Nam Định ở kỳ chuyển nhượng hè này. Tiền đạo cánh sinh năm 1994 sở hữu khả năng đi bóng tốc độ và lắt léo đã chơi bốn trận và góp một kiến tạo. Ảnh: Nam Định FC
Từ CLB Mamelodi Sundowns ở quê nhà, Tau (áo vàng) được CLB Ngoại hạng Anh Brighton & Hove Albion để mắt, và chi ra phí chuyển nhượng khoảng 3,5 triệu USD – một kỷ lục bán cầu thủ của bóng đá Nam Phi khi ấy. Tuy nhiên, Tau chỉ chơi 6 trận cho Brighton trước khi được đem cho các CLB Bỉ như Union SG, Club Brugge, Anderlecht mượn. Từ giữa năm 2021, anh thi đấu cho Al Ahly (Ai Cập), Qatar SC trước khi đến Nam Định.
Tau ra mắt đội tuyển Nam Phi vào tháng 10/2015, trong trận thua Angola 0-2 tại vòng loại giải vô địch châu Phi 2016. Đến nay, anh đã ghi 16 bàn sau 52 trận. Ảnh: AFP
Harry Kewell (Australia, hàng trên phải) từng 56 lần khoác áo ĐTQG, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Khi giải nghệ vào năm 2012, ông được ví như "cầu thủ vĩ đại cuối cùng" mà Australia có thể sản sinh, để nói về sự khan hiếm tài năng của nền bóng đá.
Kewell là gương mặt thân quen đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lứa 7x - 8x, khi thường xuyên thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Leeds United và Liverpool. Cựu tiền đạo này đã ghi 79 bàn sau 381 trận trên mọi đấu trường cho hai CLB danh tiếng bậc nhất xứ sương mù. Kewell là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005, rồi đoạt Cup FA 2005-2006. Ảnh: EPA
Trước khi dẫn dắt Hà Nội FC, Kewell (giữa) bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017. Ông đã dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.
Năm 2022, Kewell gia nhập CLB Scotland Celtic với vai trò trợ lý cho HLV Angel Postecoglou. Đầu năm 2024, ông trở lại châu Á làm HLV trưởng CLB Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Dưới sự dẫn dắt của Kewell, Yokohama giành vị trí á quân AFC Champions League 2023-2024. Ảnh: Hà Nội FC
