6 cầu thủ, HLV nổi danh từng gia nhập V-League

Denilson (Brazil, áo xám) là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên đặt chân đến V-League. Anh gia nhập Hải Phòng theo hợp đồng ngắn hạn ba tháng, đến hết mùa 2009, với mức lương tháng khoảng 40.000 USD.

Bản hợp đồng ấy từng tạo ra cơn sốt ở Việt Nam. Trong ngày Denilson ra mắt, có khoảng 7.000 người đến sân Lạch Tray để được tận mắt trông thấy danh thủ Brazil.

Ngày 21/6, tiền vệ sinh năm 1977 đá trận ra mắt và sút phạt thành bàn ngay phút thứ 2, mở ra chiến thắng 3-1 trước HAGL. Tuy nhiên, 50 phút trên sân chứng kiến Denilson di chuyển khó khăn, chạy tập tễnh và nhiều khi tự ngã. Hai ngày sau, anh chủ động đề nghị thôi hợp đồng vì chấn thương. Hải Phòng chấp thuận và mất 10.000 USD cho nửa tháng lương, cùng 15.000 USD cho 50 phút thi đấu thực và một bàn thắng. Ảnh: Minh Thu