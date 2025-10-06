Truyền thông thế giới bất ngờ khi Hà Nội FC bổ nhiệm Harry Kewell

Nhiều tờ báo ở Đông Nam Á và châu Âu ngạc nhiên khi HLV Harry Kewell - từng là tiền đạo nổi tiếng của Leeds United và Liverpool - khi đến Việt Nam làm việc.

Hà Nội FC công bố bổ nhiệm HLV Harry Kewell ngày 4/10. Đây là HLV thứ 10 của đội bóng thủ đô, bao gồm cả tạm quyền lẫn chính thức, kể từ năm 2021. Hà Nội kỳ vọng Kewell sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm CLB để chinh phục các mục tiêu trong nước và châu lục.

Báo Indonesia Bola gọi đây là "động thái lớn".

Còn báo Anh The Sun giật tít: "Cựu ngôi sao Liverpool bất ngờ nhận được công việc HLV trưởng ở Việt Nam".

"Harry Kewell trở lại bản đồ bóng đá ở một địa điểm bất ngờ", bài viết trên trang tin Scotland Glasgow World có đoạn. "Hà Nội có vẻ hài lòng với việc chiêu mộ được một tên tuổi lớn gia tăng sự chú ý về CLB".

Kewell dẫn dắt CLB Nhật Bản Yokohama F. Marinos từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2024. Ảnh: AFP

Ngoài bất ngờ về điểm đến, sự bất ngờ của truyền thông thế giới còn nằm ở một lý lịch huấn luyện không thành công của cựu danh thủ Australia. Hãng tin Pháp AFP khẳng định "Kewell chưa bao giờ có được thành công khi làm HLV như thời cầu thủ".

Cựu tiền đạo sinh năm 1978 được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Australia. Ông từng 56 lần khoác áo ĐTQG, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010.

Kewell ghi 79 bàn sau 381 trận trên mọi đấu trường cho hai CLB danh tiếng bậc nhất xứ sương mù là Leeds United (1995-2003) và Liverpool (2003-2008). Ông cũng là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005, rồi đoạt Cup FA 2005-2006. Sau đó, Kewell sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Galatasaray 91 trận từ năm 2008 đến 2011.

"Kewell là một ngôi sao khi còn là cầu thủ", bài viết trên báo Australia Perthnow có đoạn. "Nhưng ông phải vật lộn để chuyển hóa thành công đó sang sự nghiệp huấn luyện của mình".

Sau khi treo giày năm 2014, Kewell đã bốn lần được bổ nhiệm làm HLV trưởng ở các giải hạng Tư của Anh, nhưng không mấy thành công. Đầu tiên, ông dẫn dắt U23 Watford từ năm 2015 đến 2017, sau đó lần đầu làm HLV trưởng một CLB là Crawley Town. Thành tích của đội là thắng 18, hòa 12 và thua 27, đứng thứ 14 giải hạng Tư Anh 2017-2018.

Đến mùa 2018-2019, Kewell chuyển sang đội hạng Tư Notts County. Nhưng ông bị sa thải sau hai tháng rưỡi, do chỉ thắng ba trong 15 trận.

Kewell (trái) làm trợ lý cho HLV Ange Postecoglou (phải) ở Celtic mùa 2022-2023 tại Sydney, Australia. Ảnh: AAP

Tháng 8/2020, Kewell tiếp quản Oldham Athletic cũng ở hạng Tư. Tuy nhiên, ông cũng nhanh chóng mất việc vào tháng 3/2021 khi CLB đang đứng thứ 16, với 17 trận thắng, sáu hòa và 18 thua. Sau đó, ở CLB Barnet, ông bị sa thải vào tháng 9/2021 do không giành được chiến thắng nào trong bảy trận đầu mùa.

Tạm gác lại sự nghiệp HLV trưởng, Kewell quyết định gia nhập Celtic vào tháng 6/2022, để làm trợ lý cho đồng hương Ange Postecoglou. Họ cùng nhau giành cú ăn ba quốc nội 2022-2023, gồm VĐQG, Cup Quốc gia và Cup Liên đoàn.

Khi mùa giải kết thúc, Postecoglou đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi làm HLV trưởng Tottenham Hotspur. Đến tháng 12/2023, Kewell cũng chuyển đến Nhật Bản để dẫn dắt Yokohama F. Marinos, thay đồng hương Kevin Muscat. Tuy nhiên, ông cũng không tạo được dấu ấn.

Với thành tích thắng 13, hòa tám và thua 12, HLV sinh năm 1978 bị nhiều CĐV la ó trên khán đài, rồi bị sa thải sau 7 tháng. Từ là á quân J-League 1, Yokohama F. Marinos kết thúc mùa 2024 ở vị trí thứ 9. Thành tích đứng nhì Cup C1 châu Á - AFC Champions League Elite 2023-2024 cũng bị cho chỉ thừa hưởng thành quả từ đời HLV trước.

HLV Harry Kewell trong trận Ulsan Hyundai thắng Yokohama F. Marinos 1-0 tại bán kết lượt đi AFC Champions League 2023-2024, ở sân Ulsan Munsu, Hàn Quốc, vào ngày 17/4/2024. Ảnh: AP

Bài viết thông báo Harry Kewell đến Hà Nội FC trên trang Goal của Nhật Bản đã thu hút nhiều bình luận và tranh cãi. Một phía nghi hoặc và cho rằng Kewell không phù hợp làm HLV, đồng thời kỹ năng khó hơn HLV Makoto Teguramori – người tiền nhiệm ở Hà Nội FC.

Một nhóm khác cho rằng đây là cơ hội để cựu tuyển thủ Australia chứng minh năng lực. Lý do là bởi bóng đá Việt Nam chưa phát triển, và ông có thể chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng. Bên cạnh đó, Kewell bị cho không phải một HLV giỏi nhưng lại được các cầu thủ tin tưởng. Từ góc nhìn của cầu thủ, Kewell được cho có nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm để chia sẻ.

"Việt Nam có thể là khởi đầu mới cho Kewell, để tái khởi động sự nghiệp cầm quân lẫn xây dựng niềm tin với cầu thủ", một người bình luận.

