Chuyến thăm vịnh Hạ Long của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan

Trong chuyến thăm vịnh Hạ Long, Quốc vương Bhutan thưởng thức thực đơn riêng và nghỉ trưa tại phòng Tổng thống giá gần 100 triệu đồng mỗi đêm.

Ông Nguyễn Duy Hậu, quản lý du thuyền Sea Star, cho biết Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long từ 11h đến 14h30 ngày 21/8. Đoàn của Quốc vương Bhutan không lên bờ tham quan động Thiên Cung như các đoàn khách phổ thông khác.

Bữa trưa của đoàn của Quốc vương Bhutan chia làm hai nhóm ăn chay và ăn mặn. Quốc vương và Hoàng hậu dùng bữa trong phòng VIP, thực đơn gồm một số món như súp cua nấm tuyết, bò Fuji thượng hạng áp chảo cùng rau củ sốt tiêu đen, bọ biển nướng mỡ hành, bề bề rang muối hương thảo mộc, tôm sú thiên nhiên hấp cốt dừa, chè sen long nhãn.

Quốc vương Bhutan chụp hình vịnh Hạ Long. Ảnh: Sea Star Cruise

Đây là thực đơn đặc biệt dành để đón tiếp Quốc vương. Trong bữa ăn, Quốc vương cùng Hoàng hậu cũng thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc Việt Nam. Sau bữa trưa, gia đình Quốc vương vào phòng hạng Tổng thống nghỉ ngơi.

Ông Hậu tiết lộ Quốc vương và Hoàng hậu tâm trạng thoải mái suốt chuyến đi. Những người phục vụ trên tàu đều nhận được khoản tiền tip khá cao. Ngoài ra, Quốc vương tỏ ra rất thích chụp ảnh nên dành thời gian trên boong tàu để ghi lại cảnh vịnh Hạ Long và chụp hình các thành viên trong gia đình. Quốc vương cũng nói nếu có dịp sẽ quay lại với một "tư cách khác" để thêm nhiều thời gian trải nghiệm vịnh Hạ Long hơn.

"Tôi thấy ngài thân thiện và chiều vợ con, thấy Hoàng hậu cùng hoàng tử, công chúa ra ngoài liền đi theo ngay", ông Hậu kể.

Đại diện tàu Sea Star cho biết từng tiếp nhiều vị khách cấp cao nên không gặp khó khăn nhiều trong việc đón tiếp đoàn của Quốc vương Bhutan. Ngoài ra, đoàn của Quốc vương Bhutan không có yêu cầu đặc biệt về đón tiếp, phục vụ và ẩm thực nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Du thuyền Sea Star có 39 cabin, sức chứa 120 khách ngủ đêm. Giá mỗi cabin dao động 10-15 triệu đồng, các phòng suite từ 25 đến 30 triệu đồng. Riêng phòng Tổng thống có giá gần 100 triệu đồng mỗi đêm. Mức giá đã bao gồm 4 bữa ăn, tham quan theo tuyến cố định trên vịnh Hạ Long.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu diễn ra vào 18-22/8. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Tú Nguyễn