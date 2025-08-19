Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc

Phu nhân Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck hôm nay đi bộ từ cổng chùa Trấn Quốc vào khu thờ tự, ngắm nhìn Hồ Tây và cảnh quan xung quanh. Rất đông người dân và du khách có mặt tại chùa Trấn Quốc đã vẫy tay, chào đón phu nhân và Hoàng hậu Bhutan, theo TTXVN.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan đến chùa Trấn Quốc ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Trấn Quốc, đón phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan, giới thiệu về ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Chùa nằm bên Hồ Tây, có kiến trúc cổ kính hài hòa, nhiều lần được các trang web quốc tế bầu chọn là một trong những ngôi chùa đẹp nhất thế giới.

Theo trụ trì chùa Trấn Quốc, cây bồ đề trồng chính giữa sân chùa được chiết từ cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhgaya, Ấn Độ, và được tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam năm 1959.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã trao tặng phu nhân Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Bhutan lá bồ đề đã được chế tác nghệ thuật và các tràng hạt.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã tặng lá bồ đề đã được chế tác nghệ thuật cho Hoàng hậu Bhutan. Ảnh: Giang Huy

Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck nói rằng Bhutan và Việt Nam cách xa về địa lý, khác biệt về văn hóa, con người nhưng hai nước đều có chung niềm tin vào giá trị Phật giáo với mong ước hòa bình, trí tuệ và bao dung, từ bi. Hoàng hậu hy vọng trong tương lai sẽ được đón trụ trì và các nhà tu hành Việt Nam sang thăm Bhutan.

Bà cũng gửi tặng chùa bức tranh vẽ bằng tay về Đức Phật và các sản phẩm hương thủ công của Bhutan.

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan sau đó tham dự lễ cầu nguyện tại chính điện chùa Trấn Quốc theo nghi thức tâm linh Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã cùng phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan bên gốc cây bồ đề ở chùa Trấn Quốc. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD mỗi năm. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh.

Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan, điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực.

Huyền Lê