6 bài học từ marathon giúp làm việc hiệu quả hơn

Marathon không chỉ rèn thể lực mà còn giúp xây dựng những kỹ năng hỗ trợ công việc như phân bổ năng lượng, giữ kỷ luật hay phối hợp nhóm.

Chạy bộ, đặc biệt là marathon, đang dần trở thành một phần của lối sống hiện đại. Để trở thành người chạy bền giỏi, runner cần biết sắp xếp thời gian, cá nhân hóa mục tiêu và duy trì nhịp tập dài hạn, những yêu cầu được cho là tương thích với nhiều kỹ năng cần thiết trong công việc.

Phân bổ công việc như giáo án marathon

Giáo án marathon không thiết kế theo kiểu ngày nào cũng tập nặng. VĐV dành phần lớn thời gian tập ở cường độ thấp, xen kẽ khoảng hai buổi cường độ cao mỗi tuần. Nhờ đó, các buổi quan trọng giữ được chất lượng mà cơ thể không bị stress quá mức. Nghiên cứu về cường độ và thời lượng tập luyện của tiến sĩ, nhà sinh lý học thể thao Stephen Seiler năm 2010 cho thấy cách phân bổ này mang lại hiệu quả dài hạn.

Chạy bộ mang nhiều bài học hữu ích trong công việc. Ảnh: Runner’s World

Đặt vào công việc, tư duy tương tự giúp người đi làm tránh biến cả tuần thành chuỗi ngày căng cực độ. Hãy giữ nhịp ổn định cho các đầu việc hàng ngày, vốn chiếm phần lớn thời gian, và dành những khoảng tập trung cao độ cho việc quan trọng. Cách làm này giúp nâng chất lượng công việc và ít gây kiệt sức hơn.

Giữ kỷ luật để duy trì nhịp làm việc

Runner không thể chờ đến lúc có tâm trạng tốt mới tập, vì chạy bộ không thưởng cho sự ngẫu hứng. Tiến bộ đến từ lịch trình và thói quen được duy trì đều đặn, kể cả trong những ngày mệt mỏi. Công việc cũng vận hành theo logic tương tự. Nếu chỉ làm tốt khi có hứng, hiệu suất có thể bùng nổ trong ngắn hạn nhưng nhanh chóng hụt hơi. Khi xây dựng được lịch làm việc cố định, công việc trở nên đều đặn, ổn định hơn và ít phụ thuộc vào cảm xúc.

Kỷ luật kiểu marathon có nghĩa là biết giữ nhịp. Không phải ngày nào cũng hoàn hảo, nhưng ngày nào cũng có tiến độ. Khi áp dụng vào công việc, đó là thói quen "đi một đoạn ngắn nhưng đi mỗi ngày", để dự án, công việc không bị dồn vào phút cuối.

Ghi nhận những tiến bộ nhỏ

Trên đường chạy, không phải runner nào cũng đạt mốc thời gian kỳ vọng. Nhưng một buổi tập tốt, một đoạn pace ổn định hơn hay một kỷ lục cá nhân mới có thể xem là thắng lợi nhỏ với nhiều runner. Những dấu mốc này giúp VĐV nhìn thấy sự tiến bộ và duy trì tâm thế tích cực để theo đuổi mục tiêu lớn hơn.

Trong công việc, cơ chế này cũng phát huy tác dụng. Nghiên cứu của giáo sư Teresa Amabile tại Đại học Harvard cùng cộng sự, dựa trên hơn 12.000 nhật ký công việc, cho thấy sự tiến bộ xuất hiện thường xuyên nhất trong những ngày có tâm trạng tốt. Việc ghi nhận các bước tiến nhỏ như hoàn thành một hạng mục khó hay gỡ được một điểm nghẽn giúp duy trì nhịp làm việc bền bỉ và giảm cảm giác nản chí trong các đầu việc dài hơi.

Đội nhóm giống pacer trên đường chạy

Marathon hiếm khi là cuộc đua đơn độc. Pacer, đồng run hay đơn giản là một lời nhắc nhở có thể giúp runner giảm nguy cơ bỏ tập. Báo cáo Year in Sport 2024 của Strava cho thấy runner tập luyện nhóm từ hai người trở lên có xu hướng duy trì kỷ luật và đạt kỷ lục cá nhân cao hơn so với chạy một mình.

Trong môi trường làm việc, đội nhóm cũng đóng vai trò tương tự khi tạo ra nhịp chung để dự án không "trật bánh". Khi có người cùng chung mục tiêu, nhắc nhở và chia sẻ ở đoạn khó, cá nhân không phải tự xoay sở. Thành công của tập thể vì thế đến từ khả năng phối hợp và giữ được nhịp chung, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân xuất sắc.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 thu hút nhiều nhóm chạy đến từ các doanh nghiệp. Ảnh: VnExpress Marathon

Thích nghi để không đứt nhịp

Chạy bộ giúp runner hiểu rằng giáo án có thể lệch bất cứ lúc nào vì chấn thương, sức khỏe hay hoàn cảnh cá nhân. Một người chạy bền không nhất thiết phải đảm bảo kế hoạch 100%, mà cần biết điều chỉnh kịp thời để không đứt nhịp tập.

Mang tư duy đó vào công sở, người quen với marathon thường ít sốc hơn trước các biến động như công nghệ mới, cách thức làm việc hay quy định mới. Thay vì phản ứng theo bản năng, việc quan sát và điều chỉnh dần có thể giúp gỡ rối và đưa công việc trở lại guồng ổn định.

Thành công là một hành trình dài

Hoàn thành cự ly 42,195km hay đạt kỷ lục cá nhân là kết quả của nhiều tháng tập luyện và giữ nhịp. Runner cần duy trì pace ổn định, quản lý năng lượng và bám mục tiêu dài hạn.

Trong công việc, thành công cũng vận hành theo logic đường dài. Không phải làm việc cực độ trong thời gian ngắn là đủ, mà cần duy trì năng suất ổn định, cân bằng khối lượng và kiên định với định hướng dài hạn. Khi có kỷ luật và sức bền, người đi làm không chỉ hoàn thành mục tiêu hiện tại mà còn đủ lực để tiếp tục tiến xa hơn trong những chặng tiếp theo.

Hải Long