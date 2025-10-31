55 runner chạy marathon ở độ sâu 1.120 mét

Không có tiếng hò reo hay ánh sáng rực rỡ ở vạch xuất phát ngày 25/10, chỉ là tiếng thở nặng nhọc và ánh đèn đội đầu phản chiếu lên vách đá ẩm. Ở độ sâu 1.120 mét dưới mực nước biển, 55 người từ 18 quốc gia đã cùng nhau chạy 42,195 km trong mỏ kẽm Garpenberg, phía nam Thụy Điển - nơi được xem là địa điểm marathon sâu nhất hành tinh.
Cuộc đua đặc biệt này do BecomingX Foundation phối hợp với Hội đồng Quốc tế về Khai khoáng và Kim loại (ICMM) tổ chức. World's Deepest Marathon vừa mang tính thử thách thể chất cực độ, vừa mang ý nghĩa nhân văn: quyên góp hơn 1 triệu USD cho các quỹ giáo dục và từ thiện động vật.
Đồ họa cho thấy tương quan giữa độ sâu dưới mực nước biển của mỏ Garpenberg với một số công trình cao tầng nổi tiếng trên mặt đất. Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai có chiều cao 828 mét, trong khi cuộc chạy marathon trong hầm mỏ Garpenberg ở độ sâu 1.120 m so với mực nước biển.
Các runner đi thang máy xuống sâu 1.000 mét để chạy marathon.
Sự kiện được Guinness World Records công nhận với hai danh hiệu: "Marathon sâu nhất thế giới" và "Cuộc chạy đồng đội dưới lòng đất sâu nhất".
Cuộc đua không có thành tích đáng chú ý, khi hai người về nhất là Marie-Cécile Febvey và Nicolas Maes cùng đạt 4 giờ 10 phút 12 giây. Nhưng với các VĐV, việc hoàn thành cự ly hơn 42 km trong điều kiện như tại Garpenberg mới là chiến thắng lớn nhất.
Runner người Phần Lan Mikko Saarinen, người về đích thứ 8, nói: "Trên mặt đất, bạn chiến đấu với khoảng cách và thời tiết. Dưới lòng đất, bạn chiến đấu với chính tâm trí mình".
Cuộc đua marathon sâu nhất thế giới chỉ là một phần trong xu hướng định nghĩa lại trải nghiệm thể thao mà nhiều tổ chức quốc tế đang theo đuổi - từ các cuộc thi marathon trên băng, sa mạc, đến không gian ảo.
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) Sebastian Coe nói: "Thể thao hiện đại phải mang lại cảm xúc mới cho con người, không chỉ là thành tích, mà là trải nghiệm".
Từ một hầm mỏ từng khai thác kẽm, Garpenberg giờ trở thành nơi khai thác sức mạnh con người. Cuộc marathon sâu nhất thế giới không chỉ tôn vinh ý chí và sức bền, mà còn gợi nhớ rằng: ngay cả trong bóng tối sâu nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng, nếu dám thử thách giới hạn của chính mình.
