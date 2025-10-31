55 runner chạy marathon ở độ sâu 1.120 mét

Không có tiếng hò reo hay ánh sáng rực rỡ ở vạch xuất phát ngày 25/10, chỉ là tiếng thở nặng nhọc và ánh đèn đội đầu phản chiếu lên vách đá ẩm. Ở độ sâu 1.120 mét dưới mực nước biển, 55 người từ 18 quốc gia đã cùng nhau chạy 42,195 km trong mỏ kẽm Garpenberg, phía nam Thụy Điển - nơi được xem là địa điểm marathon sâu nhất hành tinh.

Cuộc đua đặc biệt này do BecomingX Foundation phối hợp với Hội đồng Quốc tế về Khai khoáng và Kim loại (ICMM) tổ chức. World's Deepest Marathon vừa mang tính thử thách thể chất cực độ, vừa mang ý nghĩa nhân văn: quyên góp hơn 1 triệu USD cho các quỹ giáo dục và từ thiện động vật.