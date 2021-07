55 bệnh viện TP HCM phát hiện ca nhiễm nCoV đến khám

Sở Y tế TP HCM ghi nhận 55 trong số 130 bệnh viện trên địa bàn có trường hợp F0 đến khám chữa bệnh, tính đến chiều 30/6, đa số phát hiện chủ động.

Từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên đến khám tại bệnh viện ngày 18/5 đến nay, thành phố ghi nhận 459 trường hợp Covid-19 phát hiện từ nhiều bệnh viện công lập và tư nhân, trong đợt dịch này.

Theo Sở Y tế TP HCM, hiện số ca mắc Covid-19 ở thành phố đã vượt 4.000, dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, khi mà tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Do tính chất lây lan rất nhanh của chủng Delta của nCoV, hơn một nửa số bệnh viện thành phố đều phát hiện ca mắc. Bên cạnh đa số bệnh viện phát hiện chủ động, một số nơi bị động trong phát hiện ca bệnh, dẫn đến sự lây lan mầm bệnh trong bệnh viện.

Thời gian qua, thành phố phải phong tỏa 4 bệnh viện gồm quận Tân Phú, Nam Sài Gòn, Bệnh Nhiệt đới, Phạm Ngọc Thạch. Nhiều bệnh viện, phòng khám đã phải dừng tiếp nhận khám chữa bệnh vài ngày để khử khuẩn, phòng chống dịch.

Sở Y tế TP HCM nhận định, việc tổ chức khai báo y tế, sàng lọc kịp thời phát hiện các trường hợp chỉ điểm tại các bệnh viện mang ý nghĩa rất lớn trong công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các bệnh viện đang gặp không ít khó khăn trước tính chất lây lan rất nhanh của chủng Delta. Do đó, bệnh viện phải siết chặt các giải pháp đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường y tế.

Khu vực khám bệnh ngoại trú tiếp tục sàng lọc qua khai báo y tế và đo thân nhiệt. Nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống lây nhiễm. Trong giai đoạn cao điểm hiện nay, các bệnh viện được yêu cầu tăng cường sử dụng khẩu trang N95 cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Các bệnh viện đầu tư tách rời bộ phận khai báo y tế và khám sàng lọc khỏi khối nhà hiện hữu của khoa khám bệnh.

Tất cả bệnh nhân khi đến cấp cứu tại bệnh viện đều phải qua buồng cấp cứu sàng lọc, xét nghiệm PCR tầm soát trước khi chuyển lên các khoa nội trú. Khi đó, các bệnh viện bố trí các buồng cách ly tạm chờ kết quả PCR trước khi chuyển vào các khoa nội trú.

TP HCM xét nghiệm tầm soát đối với tất cả trường hợp có chỉ định nhập viện. Nếu thực hiện test nhanh vẫn phải làm xét nghiệm RT-PCR. Người nhà nuôi bệnh cũng phải làm xét nghiệm RT-PCR trước khi tham gia chăm sóc người bệnh, không dựa vào kết quả test nhanh âm tính.

Trường hợp người bệnh dương tính cần can thiệp chuyên khoa, nếu không cấp cứu sẽ được liên hệ chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương. Nếu tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp ngay, phải sẵn sàng khu cách ly có phòng mổ hoặc phòng sonh, phòng hồi sức sau mổ, hậu sản... và hội chẩn bệnh viện tuyến trên trước can thiệp.

Sở Y tế TP HCM khuyến khích các bệnh viện tiếp tục đầu tư nguồn lực để triển khai xét nghiệm RT-PCR. Các bệnh viện xét nghiệm định kỳ hàng tuần và đột xuất cho nhân viên, trước và sau khi tham gia các đội tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm.

Xe đặc chủng khử trùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ngày 13/6. Ảnh: Hữu Khoa.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức.

