5 việc nên làm mùa lạnh bảo vệ tim

Hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ và không khí lạnh, tiêm phòng cúm, không vận động gắng sức giúp bảo vệ trái tim hoạt động ổn định.

Không khí lạnh khiến cơ thể phải thực hiện một số điều chỉnh nhất định để duy trì nhiệt độ. Những điều chỉnh này làm các mạch máu co lại hoặc hẹp hơn. Khi mạch máu co lại, huyết áp sẽ tăng lên buộc tim làm việc nhiều hơn để bơm máu qua các mạch máu.

Ở người có sức khỏe tim mạch bình thường, tình trạng co thắt mạch máu này ít khi gây ra vấn đề. Nhưng người mắc bệnh động mạch vành, nhiệt độ lạnh có thể gây tắc nghẽn động mạch, dẫn đến các cơn thiếu máu cơ tim (tim không nhận đủ oxy), hình thành cơn đau thắt ngực, khó thở. Nhiệt độ giảm đột ngột cũng khiến các triệu chứng suy tim như khó thở khi gắng sức, tim đập nhanh, mệt mỏi trở nặng.

Một số cách sau có thể góp phần giữ sức khỏe tim mạch ổn định trong thời tiết lạnh:

Hạn chế tiếp xúc với lạnh: Nếu ra ngoài, nên mặc ấm nhiều lớp, che kín đầu và tay, đi tất và giày ấm. Phòng tắm nên kín gió, tắm nước ấm và dùng đèn sưởi khi tắm hoặc quạt sưởi sau khi tắm xong để tránh bị lạnh.

Giữ ấm cơ thể góp phần bảo vệ trái tim. Ảnh: Ngọc Thành

Không hoạt động gắng sức: Làm việc gắng sức vào mùa lạnh hay chạy bộ vào trời lạnh gây áp lực lên tim, dẫn đến đau thắt ngực, đau tim, suy tim, có thể đột tử. Không tập luyện ở ngoài trời lạnh quá lâu. Nên chọn phòng tập để rèn luyện thể lực thay vì tập thể dục ngoài trời vào mùa lạnh. Lắng nghe cơ thể và dừng lại đúng lúc để bảo vệ sức khỏe tim.

Đừng để cơ thể quá nóng: Mặc ấm là cần thiết nhưng mặc quá nhiều lớp so với nhiệt độ có thể dẫn đến quá nóng, gây đổ mồ hôi. Nhiệt độ không cân bằng này khiến các mạch máu đột ngột giãn nở hoặc mở rộng, có thể gây hạ huyết áp. Nếu người bệnh ra ngoài trời lạnh và phát hiện đổ mồ hôi nhiều, nóng trong người, nên dừng lại vào đo huyết áp, kiểm tra tình trạng hiện tại.

Tiêm phòng cúm: Độ ẩm thấp do thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc cúm. Nhiệt độ thay đổi cũng tạo điều kiện cho virus phát triển mạnh hơn, dễ gây bệnh. Tiêm phòng cúm góp phần giảm mức độ nguy hiểm của triệu chứng khi mắc bệnh, bảo vệ sức khỏe trái tim.

Không uống rượu bia: Tránh uống rượu bia trước khi ra ngoài. Rượu bia làm giãn nở mạch máu dưới da, khiến bạn cảm thấy ấm hơn, đồng thời làm giảm nhiệt độ từ các cơ quan quan trọng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)