5 vật dụng dùng chung ở khách sạn dễ lây nhiễm cúm

Khăn tắm, chăn gối, tay nắm cửa, ly chén... là các vật dụng trong phòng khách sạn nhìn sạch, có thể là ổ chứa vi khuẩn, virus trong đó có cúm.

Theo ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để virus cúm tồn tại và lây lan. Khi đi du lịch, cần cảnh giác với các vật dụng dùng chung sau:

Khăn tắm

Khi sử dụng chung và không được giặt sạch, khăn tắm dễ chứa tế bào da chết, dịch tiết, giọt bắn mang virus. Qua đây, mầm bệnh có thể lây cho người sử dụng kế tiếp.

Chăn và gối

Chăn bông và gối là các vật dụng thuộc nhóm cần cẩn trọng trong phòng khách sạn. Lý do, các vật dụng này ít được khử khuẩn giữa các lượt khách, có thể tích tụ virus cúm từ nước bọt, dịch mũi họng.

Tay nắm cửa

Tay nắm cửa có nhiều người chạm vào, ít được sát khuẩn, dễ truyền các virus, vi khuẩn qua tay lên mắt, mũi, miệng. Trong đó, virus cúm được chứng minh có thể bám lên vật dụng này, lây nhiễm khi người lành chạm tay vào, sau đó đưa tay lên mắt mũi miệng.

Điều khiển tivi, máy lạnh là vật dụng trong phòng khách sạn có nhiều người sử dụng, song ít được lau chùi nên có thể là nơi chứa virus cúm và nhiều mầm bệnh khác. Ảnh: Vecteezy

Điều khiển tivi, máy lạnh

Bên cạnh điện thoại bàn, công tắc điện, điều khiển tivi hay điều hòa trong phòng khách sạn là nơi chứa nhiều bụi bẩn, các loại vi khuẩn, virus như cảm lạnh, cúm, E.coli... Những vật dụng này thường có nhiều người sử dụng, ít được vệ sinh. Để tránh lây nhiễm các bệnh này, mọi người nên dùng khăn lau kháng khuẩn lau sạch, bọc qua một lớp túi nilon, hoặc không chạm tay trực tiếp.

Ly tách

Ly tách dễ nhiễm virus cúm nếu không được rửa sạch sau mỗi lượt sử dụng. Mọi người không nên sử dụng chung ly chén, hoặc nên rửa sạch bằng xà phòng trước khi dùng để tránh lây nhiễm không chỉ cúm, mà còn nhiều mầm bệnh dễ lây qua đường hô hấp khác.

Cách phòng bệnh

Bác sĩ Phượng khuyến cáo, virus cúm dễ lây qua đường hô hấp và tồn tại hàng giờ ngoài môi trường, nhất là thời tiết lạnh, ẩm ướt. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn, mọi người nên phòng cúm bằng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, mang khẩu trang, chọn phòng khách sạn đảm bảo khâu vệ sinh, khử khuẩn. Mọi người có thể mang theo vật dụng cá nhân như khăn tắm, vỏ gối để sử dụng. Thường xuyên rửa tay sau khi chạm vào các vật dụng dùng chung như nút thang máy, điều khiển tivi, tay nắm cửa...

Khách tiêm vaccine phòng bệnh cúm tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Mọi người cũng cần ăn uống đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc để tăng cường sức đề kháng. Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau họng, ho... cần khám sớm, không nên tự dùng thuốc, điều trị theo mẹo dân gian.

Bệnh cúm hiện đã có vaccine phòng ngừa, với 4 loại vaccine giúp phòng được các chủng virus như A/H1N1, A/H3N2 và cúm B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn.

Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa chủng ngừa cúm. Người từ 9 tuổi trở lên cần một liều cơ bản. Vaccine cần nhắc lại hàng năm 1 mũi để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành theo khuyến cáo của WHO.

Phụ nữ mang thai có thể tiêm vaccine cúm ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ, tốt nhất từ 3 tháng giữa trở đi để bảo vệ sức khỏe, truyền kháng thể thụ động bảo vệ bé.

Hoàng Minh