5 triệu người Trung Quốc yêu cầu WHO điều tra Mỹ

Gần 5 triệu người Trung Quốc ký vào thư kêu gọi WHO điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay nói rằng trong vòng chưa đầy 5 ngày đã có gần 5 triệu người Trung Quốc đã ký thư yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra Fort Detrick. "Động thái này cho thấy nỗi tức giận của người dân Trung Quốc trước sự thao túng chính trị của một số người ở Mỹ về truy vết nguồn gốc Covid-19", ông Triệu nói.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Global Times.

Bức thư ban đầu do một nhóm cư dân mạng Trung Quốc soạn thảo để yêu cầu WHO điều tra Viện Nghiên cứu các Bệnh truyền nhiễm của quân đội Mỹ (USAMRIID) tại Fort Detrick, bang Maryland. Họ trao thư cho tờ Global Times để đăng lên các nền tảng WeChat và Weibo hôm 17/7 nhằm thu hút công chúng.

Trong thư, họ nói rằng WHO nên chú ý đến các phòng thí nghiệm "đang tiến hành nghiên cứu virus nguy hiểm hoặc vũ khí sinh hóa" để ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Họ đặc biệt lưu ý đến phòng thí nghiệm Fort Detrick, cáo buộc nơi đây lưu trữ "các loại virus lây nhiễm và chết người nhất trên thế giới, bao gồm Ebola, đậu mùa, SARS, MERS và nCoV".

Sau chuyến làm việc tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc đầu năm nay, nhóm điều tra do WHO dẫn đầu khẳng định "cực kỳ khó xảy ra" khả năng nCoV lọt ra ngoài sau sự cố phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, Mỹ cùng các đồng minh và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nghi ngờ kết luận này, đồng thời kêu gọi tiến hành điều tra giai đoạn hai về nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc.

Bắc Kinh cho rằng điều tra nghi vấn nCoV lọt từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán đi ngược quan điểm của nước này và nhiều quốc gia, đồng thời cáo buộc một số nước chính trị hóa cuộc điều tra.

Global Times, ấn phẩm thuộc cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc People's Daily, từng đăng bài cho rằng nếu "thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm" được điều tra thêm, Mỹ cũng nên cho phép các nhà điều tra vào các cơ sở của mình, gồm cơ sở Fort Detrick. Trung Quốc cũng từng đặt nghi vấn virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm này của Mỹ.

Huyền Lê (Theo Global Times)