5 triệu chứng vào ban đêm cảnh báo gan nhiễm mỡ

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có thể xuất hiện các triệu chứng về đêm như mệt mỏi dai dẳng, rối loạn giấc ngủ và khó chịu ở bụng.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhận hơn 500 chức năng như lọc độc tố khỏi máu, sản xuất mật để tiêu hóa, dự trữ glucose, chuyển hóa chất dinh dưỡng... Duy trì sức khỏe gan rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, vì gan khỏe mạnh đảm bảo giải độc hiệu quả.

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi mỡ thừa tích tụ trong gan. Có hai loại chính là gan nhiễm mỡ không do rượu và gan nhiễm mỡ do rượu. Gan nhiễm mỡ không do rượu thường liên quan đến béo phì, tiểu đường type 2 và hội chứng chuyển hóa. Bệnh thường biểu hiện vào ban ngày như vàng da, mắt, ngứa da...., song còn ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm và gây ra nhiều triệu chứng khác.

Rối loạn giấc ngủ và mất ngủ

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ có xu hướng khó vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Cảm giác khó chịu do viêm gan hoặc cơ thể phải hoạt động quá mức để xử lý độc tố có thể dẫn đến mất ngủ. Hơn nữa, khả năng dự trữ và giải phóng glycogen của gan giảm do gan nhiễm mỡ cũng có khả năng gây mất cân bằng lượng đường trong máu, gián đoạn giấc ngủ.

Khó chịu ở bụng tăng lên vào ban đêm

Một triệu chứng khác cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ là cảm giác khó chịu ở bụng trên bên phải. Tình trạng này thường trầm trọng hơn vào ban đêm, khiến người bệnh trằn trọc. Một số trường hợp gan tích tụ quá nhiều chất béo cũng tăng cảm giác no, đầy bụng hoặc căng thẳng, khiến ngủ chập chờn, không yên giấc.

Mất cảm giác thèm ăn vào bữa tối

Cảm giác thèm ăn giảm vào bữa tối cũng cảnh báo gan nhiễm mỡ. Người bệnh ít hứng thú với đồ ăn hơn, có thể dẫn đến sụt cân cùng các vấn đề về dinh dưỡng khác.

Mệt mỏi và yếu dai dẳng

Mệt mỏi là dấu hiệu đặc trưng của bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, khi quá trình giải độc của gan bị suy yếu, người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi dữ dội vào ban đêm. Đây không chỉ là tình trạng mệt mỏi thông thường mà thể hiện quá mức, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Sưng chân nặng hơn

Tình trạng sưng ở chân, bàn chân trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm. Điều này là do rối loạn chức năng gan dẫn đến giữ nước ở tứ chi, gây khó chịu và ngủ kém.

Duy trì lối sống lành mạnh gồm ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát lượng rượu tiêu thụ và ngủ đủ giấc có thể cải thiện đáng kể sức khỏe gan. Nếu xuất hiện triệu chứng nào ở trên, người bệnh nên đi khám chuyên khoa. Phát hiện sớm bệnh có thể kiểm soát, phòng ngừa biến chứng do gan nhiễm mỡ gây ra.

Bảo Bảo (Theo Times of India)